真的就差一號！威力彩頭獎連續摃龜29期，4日開獎時累積獎金上看9億，吸引許多民眾試試手氣，有位民眾在高雄一家彩券行買威力彩，2月25日開獎時，以為自己中大獎，結果仔細看號碼差點暈倒，甚至冷靜一周才現身到彩券行領獎。
高雄這間彩券行，在臉書分享一張照片，表示「客人差點中頭獎七億」，照片是2月25日開獎的第28期威力彩，客人買的號碼是「第一區03、04、06、16、32、33，第二區03」，而當天開出的中獎號碼則是「第一區03、04、06、16、32、34，第二區03」。
沒有看錯，這位客人就是「這麼賽」，僅差一個號碼，立刻從獎金7億，變成獎金15萬，還得扣至少20%的稅金。該位中獎民眾，應該是少見的獲得獎金，卻無法興高采烈，而是帶著複雜心情前來領獎的人，甚至上個月25日開獎後，一直到本月3日才到高雄彩券行領錢。
文章曝光後掀起網友熱議，不少人大嘆寧願不要中獎，至少不會這麼失落，「夭壽，這會捶心肝吧」、「要是我真的嘔死」、「7億與15萬的距離」、「都沒中還不會這麼悶」，不過也有部分網友樂觀表示，至少獲得15萬，有中已經很幸運了，要知足才過得開心。
文章來源：蚵仔寮-盈財樂彩券行
(中時新聞網)
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