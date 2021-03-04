體壇金童玉女江宏傑和福原愛近期婚變傳聞連環爆，先是福原愛農曆年前隻身回日本，又被發現兩人手上都不見婚戒，昨（3）日更傳出福原愛和男性友人到飯店開房過夜，以前公開放閃都成了過往雲煙；江宏傑今（4）日稍早突發聲明，深情喊話對她的愛不曾改變，但部分網友卻不看好，更舉例謝霆鋒和張柏芝，看好戲地說著「冠希事件後也3年後才離婚」。

福原愛今日二度道歉，儘管堅持不認外遇一事，但仍向老公江宏傑喊話，「我們夫妻也會共同面對問題，討論出對小孩最好的做法」，最後也跟大眾道歉，言下之意是要和江宏傑繼續走下去；而不久後，江宏傑也透過經紀公司華研國際發布聲明，一開始就深情地說，「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變」，文中也提到外界一些傳聞是「不實八卦」，從中也看出會和福原愛繼續走下去的決定。

當年陳冠希不雅照流出，張柏芝和謝霆鋒婚姻也面臨考驗，兩人在事發3年後仍走上離婚這條路。(圖/ 摘自微博)

大多數網友看到江宏傑的聲明都很感動，大讚他是真男人；但少部分人發現一個驚人的巧合，指出當年陳冠希事件爆發，謝霆鋒也是原諒張柏芝，2人卻在3年後公開離婚消息，「看來要成為鋒哥綠字傳人」、「張柏芝與謝霆鋒，也是3年後才離婚」、「坐看3年後」。

【江宏傑聲明全文】

我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變，我們結婚快5年，生了可愛的一男一女，磨合文化上的差異一直是我們夫妻的共同功課。

很感謝我們的家人支持，在小愛不在台灣的期間共同分擔照顧愛媽和我們的2個孩子，真心不希望這些不實八卦傷害了我們的至親。

未來的路還很長，我們彼此的情感都不會因此消失，謝謝大家的關心。

(中時新聞網)