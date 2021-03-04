網路今瘋傳一則臉書貼文，有家長發文稱家中15歲的孩子闖禍，2個月內與多名女學生發生性行為，甚至有3人懷孕，希望在桃園徵求律師，桃園市教育局表示，目前並未有類似案件，但為求慎重，將彙整網路相關資訊請警政單位協助調查。

有網友在臉書發文稱，家中有名15歲的孩子闖大禍，2個月內與國中各年級各班至少50名女同學發生性行為，因數量的部分孩子已經不記得，有可能更多，但家中也無從驗證，目前已有3人確認懷孕。

發文者強調，皆無強迫行為，詢問眾多當事人表示都是自願，喊出「不求無罪，但求減刑」，希望有眾多經驗的律師能協助，也呼籲部相關人等勿留言，文章一出掀起網路一陣熱議。

教育局表示，經查證校安通報紀錄及本府社會局家防中心，並無網路所指陳之事件，為求慎重，將彙整網路相關資訊請警政單位協助調查。

教育局強調，將持續督導學校辦理性別平等教育及性教育宣導活動，建立學生正確的價值觀，提升其自我保護觀念及應變；另針對學校教師、行政人員或輔導人員辦理校園性侵害性騷擾或性霸凌相關培訓課程，提升學校教職員工性平知能。

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(中時 )