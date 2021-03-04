首批AZ疫苗日前抵台，經檢驗封緘就能開放醫事人員接種。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今預告，待疫苗覆蓋率達到6成，就會推動邊境鬆綁，但不是以疫苗護照為標準，而是以抗體濃度、PCR檢測作為縮短檢疫時間的標準，且會要求入境者在台灣做檢測。疫苗達到一定的覆蓋率，台灣就能經得起偽陰性的風險。

民視「台灣最前線」今邀請陳時中接受專訪，針對疫苗護照和邊境鬆綁措施提出看法。他表示，疫苗護照可研究，但距離實際運用，作為降低檢疫時間的工具，現在還太早。目前清楚知道打疫苗對重症有好處，對減低自身染疫風險也有好處，在保護個人是有相當的效果，但打完疫苗後，抗體和病毒仍可以同時存在，病毒的強度也許不會讓接種者發重病，但還是有傳染性，會對他人產生影響，這些人將來對社區造成感染的情況還需觀察。

陳時中表示，去年他也提出1個觀點，打疫苗很重要，但是要注意疫苗鬆懈，打完以後，開始多流通、放鬆，個人的警覺性也會放低，可能會造成第2波感染。12月、1月全世界疫情大爆發，2月之後連7周往下降，但這不是疫苗的效果，因為疫苗的涵蓋率低，除以色列外，其他國家多是2％、10％，無法形成保護網。疫情下降是因為嚴格管制，接下來2個月還要觀察疫苗的效果，疫苗打多少，社區、邊境可以放到哪裡，這些因素是互相影響的，要密切注意國外打疫苗和社區封鎖之間的連動關係。

對於疫苗護照是否可能推動，陳時中表示，從過去PCR陰性報告的狀況來看，可以得知要認證不是那麼簡單。疫苗護照要考量3個問題，疫苗廠牌問題、施打的時間問題，以及保護力，用疫苗護照當作安全不是那麼理想，指揮中心比較偏向採用的標準是抗體的濃度，以及PCR陰性證明，否則若有幾張造假，問題就大了。

陳時中認為，不應拿疫苗証明來縮短檢疫時間，而是要用PCR陰性證明，或是抗體的濃度證明為標準，且這些檢測也會要求在台灣做。對於為何不早點推動？他表示，以前台灣的社區是全乾淨的，除了口罩的保護之外，經不起更多風險，所以要建立防線，推動居家檢疫。疫苗開打後，如果打到一定的程度，覆蓋率6成以上，就會會考慮鬆綁，這是因為我們已有基本保護力，加上口罩的配戴，就可以承擔一些偽陰性的風險。保護力升高，承擔的風險就變多，就能多放一些人進來，也不會擔心在社區裡面傳染。

(中時 )