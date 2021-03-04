潘若迪、小鐘、詹惟中近日錄TVBS《11點熱吵店》，大聊「演藝圈裡的幫派」，他們說「找蟹幫」是圈內很大幫派，以潘若迪為幫主，詹惟中為金主，原先創團是因潘若迪希望大家可以運動，想帶大家騎腳踏車，入會標準可不簡單，要從內湖一路騎車到淡水，主持人沈玉琳也是成員之一。

大家平時興趣是騎腳踏車，常常一路從內湖騎到淡水，長距離常讓沈玉琳吃不消，被潘若迪爆料，沈玉琳總是16個人裡騎最後一名的。潘若迪曾因擔心沈玉琳回頭找無人，以為是迷路，後來發現沈玉琳竟跳上計程車，把腳踏車折疊放在後車廂，還不敢搭到目的地，偷偷在前一站下車，並在身上潑點水，讓大家以為他流很多汗，沒想到在付計程車錢時，被團員看到才東窗事發。回程時沈玉琳索性不躲，直接搭捷運回市區。

潘若迪（右）、小鐘互爆糗事。（TVBS提供）

沈玉琳不甘示弱爆料，指潘若迪、小鐘、詹惟中熱衷騎車是因群內有暗戀女生。詹惟中說有次熊熊車輪爆胎，讓她坐在潘若迪前面，結果對方一路環抱熊熊騎車，小鐘笑說：「我們叫這是『熊抱事件』。」潘若迪大喊：「聽他們講鬼話。」小鐘更接著爆料，詹惟中才是體力最好的人，簡稱「李哪吒」，腳程快如風，「其實是因許維恩的一句話」，原來有次聚會，許維恩對單身的詹惟中說：「不然介紹我姊姊跟你吃個飯，她沒有男友。」大家一看照片是超美二姊許路兒，「我姊喜歡體力好的男生。」詹惟中為展現好體力，馬上表演單腳騎腳踏車給許維恩看，但從那次之後，大家再也沒看到許維恩。

(中時 )