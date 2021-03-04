不要鐵齒！一名女網友分享，多年前在殯儀館碰上的靈異故事。幾年前住在中壢的二伯因為腦溢血猝死，當時靈堂設在中壢區的殯葬館，當二伯火化完成後，準備離開殯儀館的她，在大廳見到一幕便脫口10字，沒想到返家回到宜蘭時，果真出事了，這樣慘痛的教訓讓她銘記在心，告訴自己往後不再亂說話。

原PO今(4日)在臉書社團「靈異公社」上發文表示，幾年前家住中壢的二伯因為腦溢血而猝死，到了要火化那天，她和家人前往設在中壢的靈堂，而她觀察到中壢區的殯葬場很小，更形容當時二伯要火化時，她和親戚們跪在地上向亡者喊，「火來了快跑阿！」起身時會發現雙腿上的黑褲都是白灰粉，「白灰是很多人的骨灰，第一次那麼接近人骨灰」。

後來流程結束後，她回到大廳，當時整個大廳包含她只有3個人，但是等著要燒的棺木大約10來個，這時她無心隨口說了一句，「這裡躺著比站的人還多」，語畢後她就知道事情不妙，知道自己說錯話了，但話已脫口而出，「當時心想算了，都說了能怎麼辦」。

沒想到回到宜蘭時，她發現自己開始出現血尿的情況，當下她心裡已經有底，知道自己是因說錯話被懲罰，「那晚血尿非常厲害」，當晚原PO就在內心狂喊對不起，說明自己是無心的，奇妙的是隔天血尿情況完全好轉，在沒有看醫生的情況下完全痊癒。這件事帶給原PO很深的教訓，「真的不要亂講話，不要鐵齒」。

貼文發出後不少網友喊毛，「在那邊真的不要亂說話」、「還好你知道即時道歉，很多事情是很不可思議的」、「在殯儀館不亂看不亂想不該開口就別說話」，還有網友分享類似經驗，「我是亂看了別人的遺照後，心裡想說怎麼這麼年輕就走了，就這樣晚上睡覺整點都自動起來！」

(中時新聞網)