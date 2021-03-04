為照顧台北市計程車駕駛朋友的健康，提供市民安全之計程車服務，台北市計程車駕駛人免費健康檢查，自3月4日起開始受理報名，報名時間至10月31日止，凡設籍台北市且領有有效職業駕照、執業登記證之計程車駕駛人皆可參加，因名額有限，請駕駛朋友盡早報名，且北市4家健檢醫院，也有提供家屬優惠，可以全家一起健檢，健康又方便。

台北市公共運輸處表示，由於計程車駕駛朋友工作時間較長，生活作息較不固定且缺乏運動，因此健康容易出毛病，根據109年的檢查報告顯示，大部分駕駛常有腰椎異常、脂肪肝、心血管方面的問題，透過這項免費健檢服務能夠讓駕駛及早發現身體方面的警訊，有助於後續的追蹤及治療，對乘客搭車安全也更有保障。

公運處指出，這項免費健檢服務提供市值約7000元，共計24項檢查項目，其健檢項目已結合職業駕照審驗體檢項目，以利駕駛人辦理職業駕照審驗，可撙節重複檢驗所需時間與費用，且過去3年受檢駕駛之滿意度均達97％以上。

公運處說，今年特約醫院包括博仁綜合醫院、宏恩綜合醫院、中心綜合醫院、北醫大附設醫院及新泰綜合醫院等5家，醫院位置含括台北市及新北市，受檢者均享有免費餐點及2小時停車，各院也提供同行眷屬優惠價格自費受檢或免費增加檢查項目（如體脂肪檢查、血液檢查或頸動脈超音波檢查等）等不同回饋，駕駛朋友有更多健檢醫院可供選擇。

公運處強調，欲參加免費健檢的駕駛朋友，可持國民身分證正本(須設籍臺北市)、有效職業駕駛執照及計程車駕駛人執業登記證，至臺北市各計程車服務站、計程車公(工)會等地點擇一報名。

最後公運處也呼籲計程車駕駛朋友，除了定期的健康檢查之外，平時更要加強身體保健，注重均衡飲食及維持適度的運動，為打拼生活累積更雄厚的本錢，另因疫情影響，各醫院實施實名制，請各位駕駛朋友出入醫院時須遵照各院規定，攜帶健保卡進入，同時養成平時戴口罩、勤洗手的衛生習慣，行車營業時也應全程佩戴口罩。

(中時 )