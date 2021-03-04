特製低脂高蛋白健康餐，提供多種顏色的蔬菜，促進食慾、增加飽足感。（大地酒店提供）

UFC GYM TAIWAN課程多元，包括有氧、健身、瑜珈等。（黃采薇攝）

年節連假大魚大肉，身上肥肉悄悄增加，上班後，大家討論的話題正是健康飲食、運動瘦身。知名溫泉業者北投大地酒店攜手健身品牌UFC GYM TAIWAN推出住房優惠專案。

新推出的「泉力以赴 綻放自我」1泊2食住房專案價1萬0800元，內容包含大地酒店住宿1晚，並特製增肌低脂套餐，UFC GYM TAIWAN更提供每房1張30天免費使用的健身房會員卡，可參加價值2500元的8堂課程；UFC GYM會員也可享大地酒店溫泉、SPA療程與餐廳專屬優惠折扣。

大地酒店董事長王雪梅表示，希望旅客們在身心靈都獲得全方位的延伸與釋放，因此致力創造提供更多元的優質服務；過去已攜手與知名品牌同業合作聯賣，創下亮眼成績，如與美福、萬豪、晶華，還有與台北喜來登、台南晶英正進行中的專案大；地酒店這次再率先與國際級健身品牌UFC GYM TAIWAN跨業合作，也是本於此「共好」理念，提供旅客舒適、健康與美感的環境與服務，讓三方同享美好。

UFC GYM TAIWAN是知名的「終極格鬥冠軍」（Ultimate Fighting Championship）旗下的健身品牌，目前在世界各地35個國家成立據點，將MMA綜合格鬥精神與體能訓練融入健身理念中，而董事長吳怡翰說，希望在台灣致力於創造優良的運動社群，除了提供好的環境與師資，還結合多元的團體課、定期舉辦運動活動，讓更多人了解到運動帶來的好處。

UFC GYM TAIWAN課程多元，包括有氧、健身、瑜珈等，還有「格鬥健身」課程，包括獨家將專用競技場地「八角籠」空運來台，提供巴西柔術、拳擊、MMA綜合格鬥等相關課程。

大地酒店總經理官振朝說，UFC GYM TAIWAN所傳達的自律、企圖心、挑戰自我，為這次異業結盟的重要理念，同時也結合現代人重視健康、舒適、強健的身體外型美感，推出高蛋白低脂健康餐產品。

除住房專案，大地酒店攜手UFC GYM TAIWAN提供健身房會員優惠，包括會員在飯店中的奇岩一號中餐廳、月兒彎彎涮涮鍋、喜歡西餐廳可享9折，以及奇岩一號萬豪旗艦店中午用餐9折的優惠；及大眾風呂第2位泡湯5折（上限4位）、雙人獨立湯屋平日免費加時30分，平日住房享房型升等，及SPA芳療舒緩護理90分鐘療程，加SPA室內泡湯30分鐘（原價5300元）首次優惠體驗價3888元。

(中時 )