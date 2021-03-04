近幾年「復古風潮」蔚為流行，不僅空間風格佈置、就連美食也掀起懷舊復古風潮！位於台中舊城區的日曜天地OUTLET，1樓中庭台式茶餐廳「丰盛町」，即日起推出全新菜單，延續大菜小做的精神，重現記憶中的古早味，揉合傳統與創新，重新演繹「黑白滷、砂鍋菜、潮茶」等台式新風味。即日起至3/31，凡至丰盛町單筆消費滿388元，還可抽台中公園智選假日飯店住宿券。

台中公園智選假日飯店新任總經理郭子毓表示，「丰盛町」的用餐空間以巴洛克元素及台式磚牆為基礎，運用歐風街燈、幾何線條鍛鐵圍繞，鑲上菱形窗花點綴，呈現出跨時代既衝突又融合的設計風格；色調則以黑、白、銀及深木色為主，加上具光澤感的大理石桌面及透過自然純粹的植栽，繪出台式茶餐廳愜意舒適的用餐氛圍。

在多家五星級飯店擔任過行政主廚的「丰盛町」行政主廚白家豪表示，新菜單餐點內容除原汁原味的「黑白滷」、復刻經典的「砂鍋菜」，吮指回味的香酥炸物，新推出的台式點心「釜鍋鹹豆花」，結合四川的麻辣豆花與上海的鹹豆花，豆花採非基因改造黃豆手工製作，淋上冬菜脯濃湯，鹹香又嫩滑，搭配辣油、花生、菜脯、蔥等配料，讓口感層次更顯豐富。

此外，「炙燒牛麻麵線」則以傳統的麻油蛋麵線搭配炙燒牛肉，讓台灣味也能「與食俱進」；「米香拿鐵」熱飲系列，鹹蛋黃奶蓋香甜帶鹹，撒上酥脆的爆米香，濃香繚繞唇齒間，重溫兒時的美好。

迎接38婦女節到來，丰盛町推出「白髮魔女鍋」、「貴妃牛肋腩」、「阿婆紅燒肉」等以女性為主題的台式料理搶客。

白家豪表示，「白髮魔女鍋」為小卷米粉湯的升級版，每日限量供應，精選澎湖小卷、白銀鱸、花蛤等食材汆燙，加入香芹、九層塔、蒜酥，再鋪上炸膨酥香的米粉上桌，由餐廳人員提供桌邊服務，淋上慢火熬煮的蔬菜海鮮湯，猶如白髮的米粉吸附滿滿湯汁，層層堆疊的鮮味，讓人一吃上癮。

而「貴妃牛肋腩」採用肉質細嫩、油質分佈均勻的美國安格斯特級牛肋條，以甜麵醬、冰糖、蕃茄、八角肉桂燉煮收汁，最後放入紅、白蘿蔔；「阿婆紅燒肉」則選用台灣在地五花肉，以豆腐乳、紅麴米、酒釀、冰糖、醬油燉煮至上色收汁，最後佐以紹興酒提味。軟嫩Q彈的貴妃牛肋腩和入口即化的阿婆紅燒肉，喚起記憶中阿嬤的味道！（禁止酒駕．飲酒過量有礙健康）

(工商 )