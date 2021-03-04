為秉持「CIP好厝邊」的地方回饋精神、推動環境永續發展，CIP彰芳暨西島離岸風電計畫，於風場正對之彰化芳苑鄉，捐贈一座結合當地文化底蘊及離岸風電意象的「快樂風電兒童遊戲場」予芳苑鄉鄉公所。

4日舉行開工動土典禮，彰化縣洪榮章副縣長、芳苑鄉洪和炉鄉長、彰化區漁會陳諸讚總幹事及陳宗義理事長、鄉代表和各村村長及社區發展協會總幹事等都親自蒞臨祝福，期望快樂風電兒童遊戲場未來不僅能作為當地兒童課餘的遊憩場所，訓練孩童的五感協調，更打造為芳苑新亮點，活絡周邊觀光活動。快樂風電兒童遊戲場位於王功漁港南側的竹管屋廣場，竹管屋廣場已荒廢多年，本次的捐贈與建設亦能作為地方空間活化的活水，遊戲場完工後將全部交由芳苑鄉公所負責維護管理。

CIP彰化推動辦公室秘書長戴瑞文表示，藉由與周邊的王功美食街、景觀橋等景點串連，並結合即將完成的芳苑濕地海空觀光步道，讓王功區域的觀光能更加提升且完備。彰化縣洪副縣長也嘉許CIP認真落實縣長「彰化優先」的理念，感謝CIP為芳苑量身打造一個優質的兒童遊戲場。

「快樂風電兒童遊戲場」由丹麥建築師Marie Christoffersen操刀設計，康鼎勤業股份有限公司負責施作，整體將以港口概念發想，結合王功八角燈塔意象，讓孩童可以自由攀爬於風機及燈塔滑梯中，家長則可於波浪座椅上休憩，為親子共遊的共融公園。遊戲場面積佔地69.5坪，預計於今年第二季完工。芳苑鄉長洪和炉表示， 芳苑一直以來缺少老少咸宜的休閒場所，此遊戲場選在竹管屋廣場不僅讓漁民、小朋友放學後有地方去，更可以帶動王功的觀光產業。

彰化區漁會陳諸讚總幹事指出，CIP打造捐贈的兒童遊戲場，為本地創造新的據點，完備王功的帶狀觀光區域。

CIP台灣董事總經理許乃文表示，與彰化共好是CIP在台投資離岸風電的重要義務。在快樂風電遊戲場的施工過程，將導入丹麥同等級的環安衛要求，確保遊戲場能如期如質完工，妥善捐贈給芳苑鄉公所，提供一個嶄新快樂的休憩空間給芳苑鄉民。

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