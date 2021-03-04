香港47名泛民人士因發起或參與去年立法會「35＋」初選，被控涉嫌違反《香港國安法》串謀顛覆國家政權罪案，因全部在押而提出保釋申請，西九龍裁判法院為此於1日起召開程序庭，經馬拉松式4天庭訊，承審法官蘇惠德決定批准其中15名被告交保，其餘32人還押，案件押後至5月31日再訊。不過，港府律政司隨即申請覆核。15名被告因此無法立即保釋，以待48小時內，交由高等法院法官決定准駁律政司的抗告。

一時獲准保釋的泛民包括鄭達鴻、郭家麒、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、呂智恆、林景楠、柯耀林及李予信。

47人之中，較特別的是2014年「占中」運動而於前年4月遭判刑16個月的「占中九子」之一、前香港大學副教授戴耀廷，該案只有戴耀廷一人申請保釋等候上訴，其餘8人都是毋須即時入獄，或已經服刑完畢。後來戴耀廷又因另外涉嫌違反《香港國安法》再度被捕收押，因高院上訴庭與西九龍法院交保庭「撞期」，戴耀廷4日是到高院應訊，在律師完成陳詞後，高院撤銷了戴在「占中」的保釋。西九龍法院也駁回了他的保釋申請，無論結果如何，戴都要還押候審。

綜合港媒報導，4日交保結果公布前，一早8時許，西九龍裁判法院外已有逾百名市民排隊聽審，有多名警員駐守。西九龍法院大樓外始終有上百群眾聚集聲援，入夜後晚上7時左右，法院大樓內外有市民亮起手機電筒，高叫「香港人加油」，「五大訴求，缺一不可」、「光時」口號，或是舉起三指手勢。港警晚間約7時半於法院大樓外舉紫旗警告，警告在場人士行為已違反《國安法》，要求停止。並在法院外設封鎖線。

晚上8時許，法院外群眾聽到15名泛民可保釋後，立即歡呼叫喊。有警員從側邊衝前至大樓門口，隨後亦有廣播要求市民不要聚集。

東網報導，4日雨勢不斷，白天起就有聲援活動，有女子將一批雨傘放在背包內，聲稱發予在場有需要人士，引起警員懷疑並上前截查，在場人士對此不滿，期間不斷指罵警員，警方將過程錄影，其後證實女子背包內並無違禁品，於是獲准放行。另外，人稱「王婆婆」的王鳳瑤，在庭外展示英國國旗。

(中時 )