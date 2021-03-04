福原愛與江宏傑婚變風波震驚台日網友，雖然日本媒體爆料江宏傑一家是「恐怖家人」，但日網友幾乎一面倒痛罵福原愛，有YouTuber針對點讚數前5名的網友留言進行翻譯，發現這些留言之所以痛批福原愛，不外乎都是因「沒分手就先出軌」、「小孩媽媽留台灣，自己卻在日本跟男人玩樂」2點。

網友在PTT八卦版分享YouTuber《恁老師》影片，鑒於日本網友一面倒痛罵福原愛，《恁老師》對此針對日本YAHOO留言區讚數前5名的留言進行翻譯，試圖理解原因。

讚數前5名留言分別是：

1.似乎老公有言語霸凌，但就算是事實，把小孩留台灣和男生出遊也是事實，這樣就變成小愛不對。

2.留小孩自己跑回日本，明明問題在男方，這一連串行為只會影響輿論，反而變成小愛的問題。

3.小愛某方面來說的確是人氣商品，贊助商若抽手，數十億收入影響不是不可能。

4.夫妻不睦就應該先分手，再去交另一半，順序明顯錯了。

5.愛醬已經是30歲以上的成年人，或許跟老公處不好，但已經有小孩，即使對方真的是好朋友，給外界觀感就是不好，還會造成小孩陰影。

此外還有語氣較強烈的網友痛罵福原愛：「聲明說還沒離婚，別攻擊家人，但明明就是妳在攻擊親家」、「為了避免形象受損而捏造謠言指控先生的手法，在日本演藝圈屢見不顯，看看矢口真理、上原多香子就知道，就算有言語霸凌，也應該先分手而不是先偷吃」。

PTT鄉民也紛紛留言：「以日本人講話曖昧的個性，這些發言其實很針對了」、「蠻正論的阿，要交新男朋友沒意見，先離婚阿」、「自己跑回來日本浮氣，把老公媽媽小孩丟在台灣，不會大逆風才怪」、「以日本yahoo的風氣，這種語氣算很強烈了」、「日本人這一套看很多了啦，女星外遇都差不多這一套」、「小孩不懂就算了，把老人家丟著根本差勁」、「媽媽在江家真的奇怪，這麼差那你媽不回日本」。

影音取自YouTube/恁老師

(中時新聞網)