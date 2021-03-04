「好看根本沒有標準，隨人喜好，各有千秋」，歌手蔡依林的歌「怪美的」給了「審美」這樣的解釋，隨著人們對美的追求，彩妝美容行業亟需大量人才。根據人力銀行網站職缺顯示，農曆年後彩妝美容職缺高達上萬筆，北市勞動局長陳信瑜表示，北市職能發展學院因此開出「美睫美容培育課程」，並將在本月9日截止報名，呼籲民眾踴躍參加。

就業市場上，對於彩妝美容業可說是求才若渴，美睫美甲不再只是美容院或SPA館的附加服務，在坊間中，常看到獨立經營的美睫沙龍，於巷弄內一間間冒出，專業美睫師正逐漸興起。

陳信瑜表示，職能發展學院的美睫美容培育課程，自2016年開辦以來，學員訓後就業率皆達80％以上；2020年更高達86％，其中有11位學員還自行創業，成立工作室當老闆。

「學習課程讓我找到人生新道路！」學員王小姐直言，她大學畢業後，工作不甚穩定，在長期失業後，曾對未來一度失去自信心，後來基於愛美的天性，懷著姑且一試的忐忑心情，報名美睫美容培訓班，在經過2個月的扎實訓練後，決定投身美睫事業，開啟職涯的新篇章。

陳信瑜指出，職能發展學院攜手民間的力量，共同為失業、待業者提供多元職涯續航的能量，歡迎每位想參加職業訓練的民眾，不要猶豫，快來報名參訓，勞動局會盡力協助。

北市職能發展學院表示，今年的美睫美容培訓班，即將於9日截止報名，有興趣的民眾可得加快腳步，對於美甲感興趣，甚至期望晉升全方位美容人才的民眾，職院今年度同樣嚴選了委外培育課程，可上職院官網(https：／／www.tvdi.gov.taipei)的「委外／補助招生訊息」了解詳情。

(中時 )