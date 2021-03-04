首批AZ疫苗11.7萬劑3日抵達台灣，第一線醫護人員為優先施打對象，不過有人認為國家重要領導人應該考慮率先施打。資深媒體人黃暐瀚分析認為，如果有免疫性疾病或者有免疫性疾病在治療中的；青少年、兒童；類風濕關節炎；慢性疾病；懷孕或在哺乳的人，這6種人應該要等到莫德納疫苗來台，再去施打。

黃暐瀚在《國民大會》節目中表示，3日AZ疫苗來了，衛福部長陳時中沒有去接機。早上10點26分，疫苗到了以後，到了下午3點半，行政院長蘇貞昌的臉書才PO這個梗圖；晚上7點多，蔡總統才PO。他們是不是真的不知道？他覺得這件事有貓膩。很奇怪的是，早上10點多知道，其實以他的速度，中午12點都可以貼出來了。

黃暐瀚指出，重點是陳時中為什麼沒有去接機，陳時中回說，有去為疫苗接機的國家，都是死亡率非常嚴重的。而總統蔡英文現在並沒有打算公開打疫苗，有些國家元首或是領導人都有公開打，像美國總統拜登公開打，美國有53萬人死亡；新加坡總理李顯龍也有打，該國29個人死亡；所以其實每個國家不一樣。

黃暐瀚表示，疫苗如果不足，那就不要搶，如果大家會怕，就打給你看，指揮中心跟大家講，據指揮中心所作的醫護調查，是敢打的。AZ疫苗，我們買了1千萬劑，若輪到你施打，你會打嗎？長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成表示，AZ疫苗使用猿猴腺病毒。基本上這個病毒當載體，對人是不會直接傳染，可是會引發的免疫系統，讓你會有抗體，所以我們打的AZ就是這樣，是活性的。但有可能會產生一些不良反應，比如發燒、不舒服，但並不是每個人都會發生。另外一種「莫德納」疫苗，就是非活性的；有6種人，應該要等到莫德納疫苗來台再去打。

黃暐瀚接著表示，如果有免疫性疾病或者有免疫性疾病在治療中的；青少年、兒童；類風濕關節炎；慢性疾病；懷孕或在哺乳的人，他都不建議現在就去打AZ疫苗。

(中時新聞網)