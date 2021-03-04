金管會續拚「非現金支付」訂出三年新目標。金管會主委黃天牧2020年12月時預告「非現金支付」是重要的政策，會訂一個「有挑戰性」的目標，銀行局4日公布，2023年非現金支付交易「筆數要成長50％、交易金額要達6兆元」！

據金管會統計至2020年底，若含ATM的交易筆數是52.21億筆，三年後目標要成長5成到78.32億筆；交易金額是4.95兆元，三年後則是要拚到6兆元也就是成長2成。

為何會訂出此目標？銀行局副局長林志吉指出，一是參考過去三年平均成長筆數12％、金額年平均成長14％，二是銀行局洽發卡機構預估未來三年成長情況，算出筆數成長16％、金額7％，所以訂出筆數要成長15％、金額8％的目標。另外，主要參考「世界支付報告」，評比各國非現金支付的發展情況，多採用交易筆數，有些國家則是採取金額來觀察，認為這二大指標可以衡量過去支付環境發展成熟度和民眾使用的深化程度。

林志吉樂觀表示有機會達成。一來2021年7月電子支付新條例和子法就會上路，會提供很多友善的環境，讓業務範圍擴大，二來，跨機構整合平台將上路，電支機構以前都是單線簽特約商店、銀行處理金流，日後會更便捷友善。三、特店有各式支付品牌，未來會朝整合方向推動，都可助攻非現金支付市場。

為減少現金的使用，金管會在2015年提出「電子化支付5年倍增計畫」，也就是2020年底非現金支付比率要從26％拉高到52％目標，但最後只拚到40.37％（不含ATM交易），若將ATM交易納入，支付比率則提高到51.7％。

金管會還成立了「提升非現金支付交易推動工作小組」主席是銀行局局長莊琇媛，會持續以「法規滾動檢討」、「強化支付工具便利性」及「拓展通路運用」為三大推動主軸積極辦理相關措施，以整合相關政府部門及金融業力量，共同積極推動非現金支付交易。

(工商 )