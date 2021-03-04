地上的鳥寶寶先別急著撿！北市動保處呼籲「停看聽」。（北市動保處提供／吳康瑋台北傳真）

每年的4月到8月是鳥類的繁殖季節，北市動保處都會接到大量救援鳥寶寶的通報，內容大多是有鳥寶寶在路邊，飛不起來需要救援。但你知道嗎？有時候只需要你一個小小的動作，就能給這些鳥寶寶很大的幫助。動保處表示，如果想幫助在路邊的鳥寶寶，把牠帶離開現場前，首先應該要先停看聽，分辨瞭解鳥寶寶是正在學飛的「幼鳥」，還是沒有行動能力的落巢「雛鳥」。

動保處指出，雛鳥指的是還不會飛、需要親鳥照顧的小鳥，可能站不起來，全身覆蓋絨毛，或是羽毛還沒長齊，如果看到雛鳥在地上，可以先觀察附近的樹上或牆上有沒有鳥巢，再向鄰近的店家借椅子或梯子，戴手套或隔著紙巾把雛鳥抱起來放回巢內。

動保處表示，幼鳥是正在學飛的小鳥，身上已經長出大部分的羽毛，擁有具飛行功能的飛羽和尾羽，如果有看到幼鳥在地上，精神良好不斷地叫，附近有鳥巢或鳥爸媽，可以將牠放到樹枝上；若是無法會分辨的話，建議還是協助將幼雛鳥放在高處，減少干擾與傷害。

動保處呼籲，請勿於發現落巢幼雛鳥的第一時間就將牠撿離現場，這些幼鳥在鳥爸媽的照顧下，更有機會在野外生存；野鳥志工雖然能養活這些幼鳥，卻比不上鳥爸媽的撫養與教導，若真的不知道該如何處理時，請先洽動物救援專線，說明撿到幼雛鳥的狀況，讓我們一起保護生態、守護自然。

(中時 )