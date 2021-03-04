福原愛近日被日本媒體踢爆把老公江宏傑與2個孩子丟在台灣，自己在日本與一位外型神似MLB好手大谷翔平的高帥男友人親密約會，甚至還一同下榻飯店過夜。對此，福原愛已為自己輕率行為向江宏傑道歉並獲得原諒，而從江宏傑的感人聲明中，也意外揭露兩人婚變的主因。

福原愛自嫁給江宏傑以來，兩人感情恩愛，不時在網上大方放閃，堪稱是演藝圈的銀色夫妻檔。未料這段台日婚姻撐不到5年，在近日瘋傳婚變，福原愛甚至被拍到與男友人親密約會兼過夜。不過江宏傑也透過聲明表達了對福原愛不變的感情，文中一句「磨合文化上的差異一直是他們夫妻共同功課」，更揭露了兩人婚變主因。

福原愛、江宏傑傳婚變「遠距離易分手」？街訪結果一面倒

其實福原愛、江宏傑2017年上張小燕主持《小燕有約》，被問及婚後生活有什麼不習慣的地方？江宏傑則爆料妻子私下不為人知的一面，稱福原愛除了喜歡賴床，還喜歡買一大堆東西堆著，最後都是他在吃，更坦言有次因為福原愛的一個壞習慣生氣了，「她會有一餐沒一餐的，我會逼她吃東西。這個我真的有跟她生氣過。」

江宏傑也解釋了為何他會生氣的原因，「因為我覺得吃東西方面對運動員來說是很重要的。」但張小燕聽完也為福原愛說話，認為福原愛現在是江太太，不用這麼嚴厲。

(中時新聞網)