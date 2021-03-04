台股今大跌305點，台積電收盤驚險守住600元大關，指數終場收在1萬5906點；投信投顧公會理事長張錫表示，現在是中場休息，台股有好的基本面、資金行情未歇，指數跌破「萬六」就是買點，台股今年高點上看「萬八」，還有表現機會。

張錫分析，台股從去年10月到近日時間僅短短4個月，指數從「萬二」漲到「萬六」，速度衝太快，現在面臨漲多回檔的休息時段，整理一下反而是好事。

國內經濟成長率持續上修、景氣燈號也逼近紅燈，企業公司獲利轉強，基本面有支撐，加上資金行情未停歇，張錫表示，指數跌破「萬六」就是買點，今年指數挑戰「萬八」的機會相當高。

台積電面臨600元保衛戰，張錫認為，已經修正得差不多了，他預估，台積電股價今年一定會衝破700元，上看800元。

張錫進一步指出，台積電在半導體產業已無敵手，疫情期間大力增加資本支出，獲利競爭力增加、毛利率提升，長線來看，600元還是很便宜，若出現10％至15％的修正幅度都算合理，依今年每股盈餘25元、本益比30倍計算，股價700元到750元很合理。

(中時 )