時序進入春天，天氣穩定最多不超過3天，變化相當迅速。明、後兩天回暖，北台灣高溫上看26度、中南部30度、東部約25度。明晚鋒面通過開始下雨；周日起東北季風增強，北部高溫將一路掉到18度，既濕且涼。

明起雖有華南雲雨區東移，帶來些許水氣，局部地區有短暫雨，不過氣溫明顯回升，低溫至少15度，白天高溫更熱，北北基桃竹上看26度，中南部約30度。全台僅東部稍涼，宜蘭高溫21度，花蓮、台東分別為24、25度。

後天（6日）晚上一波鋒面通過，迎風面地區轉有雨。中央氣象局預報員劉沛滕指出，鋒面結構相對完整，降雨會比這兩天來得充沛，一直下到星期天（7日）下半天。緊接著東北季風增強，乾冷空氣接手，整體天氣轉涼；以北部為例，高溫在下周將跌到18度左右，氣溫降幅明顯。

另外，氣象局提醒，這兩天西半部有低雲及局部濃霧，容易影響視線、能見度不佳，呼籲行車駕駛要特別注意。

(中時新聞網)