桌球界模範夫妻檔福原愛和江宏傑近期驚爆面臨離婚，福原愛更遭日媒拍到和一名男子開房間過夜，兩人甜蜜形象破滅；今（4）日福原愛發聲明道歉，隨後江宏傑也深情喊話，稱對福原愛的感情從未改變。稍早江宏傑在IG曬照，替岳母慶生，看到愛媽笑得開心，兩家人相處溫馨和樂。

日媒3日揭露福原愛回日本和一名男子單獨出遊，甚至到飯店開房間，儘管事後福原愛堅稱分住兩間房，但仍讓她被冠上對婚姻不忠的糟糕形象；福原愛今日二度道歉後，江宏傑也透過經紀公司華研國際發聲明，深情表示對她的愛從來不變，也決定兩人共同努力走過這些「不實八卦」。

江宏傑今（4）日替福原愛媽媽慶生。(合成圖/ 取自中時資料庫、摘自江宏傑IG)

江宏傑在發布聲明不久，驚喜在IG更新限時動態，分享一張福原愛媽媽千代和孫子孫女們在一起的畫面，照片中的千代露出溫婉的微笑，一旁的小桌子上還有兩個生日蛋糕，身為女婿的江宏傑獻上祝福，「愛媽媽生日快樂，身體健康，平安快樂」。

不少粉絲看到江宏傑和愛媽的相處，都很難想像他和福原愛是面臨離婚窘境的夫妻，反而看見全家和樂的模樣，都希望兩人能度過難關，回到原來令人稱羨的甜蜜夫妻。

(中時新聞網)