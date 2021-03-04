首批AZ疫苗日前抵台，經檢驗封緘就能開放醫事人員接種。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，會取300人份的疫苗做檢查，另外300人份則會留存，第一批檢驗不可大意，要確保是不是乾淨、無菌。對於接下來醫事人員接種後，可能因為發燒等副作用而請假，導致人力受影響，陳時中表示，會請醫院做出完善的施打計畫，有些意願會分2線施打，有些則會安排輪班施打。

民視「台灣最前線」今邀請陳時中接受專訪，對於首批AZ疫苗抵台後的程序，陳時中表示，一般來說要做封緘，若技術性資料完整，最快7天可以檢驗完，不過他也和食藥署說過，第一批檢驗不可大意，要更完全，要看看裡面有沒有乾淨、無菌，因為疫苗的製造過程很容易受污染，疫苗的配方、處方是在技術性資料看得到的，但製造過程有沒有雜質、污染，這一點要檢查清楚，我們會取300人份做實驗時的檢查，另外300人份則會留存。

陳時中表示，疫苗首先會開放第一線防疫人員施打，處理確診者，疑似個案的應變醫院、專責醫院，以及採檢的醫院的人員都是優先施對象。直接接觸確診者、疑似個案的醫事人員有5萬多人，再來才是沒有直接接觸的人，希望藉由疫苗接種，把醫院的防線先建立起來。

對於醫事人員先施打，會不會影響人力？陳時中表示，接種後一定會有反應，因為疫苗打進身體，一定會有反應出來，例如發燒、倦怠等。由於各家醫院對自己的人力最清楚，指揮中心會請醫院就人力做適當的規劃，做出完善的施打計畫，例如有些醫院會分成2線做施打，有些則是輪班施打，尊重醫院的調配。

陳時中表示，部桃的接種首批疫苗的意願非常高，風險越高的地方，意願越高。疫苗完成檢驗封緘後，醫事人員可以自由選擇要不要打疫苗，指揮中心排好了順序，不會說第一次這個廠牌沒有打，等下一批疫苗到，就要輪到後面，還是會照著優先順序走。

(中時 )