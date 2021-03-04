毛孩的快樂天堂！台北第８處「寵物友善地圖」古亭河濱狗狗活動區正式開放！（吳康瑋攝）

毛孩的快樂天堂！台北第８處「寵物友善地圖」古亭河濱狗狗活動區正式開放！（吳康瑋攝）

毛孩的快樂天堂！台北第８處「寵物友善地圖」古亭河濱狗狗活動區正式開放！（吳康瑋攝）

週末即將到來，台北市有哪裡好玩、又能帶家中毛小孩盡情奔跑？北市府動保處日前在古亭河濱公園打造的「古亭狗活動區」，緊鄰水岸的大片綠草公園，正是絕佳好去處，北市動保處長宋念潔指出，古亭狗活動中心為北市第8座友善寵物公園，除了設置安全圍籬與出入口雙道門加強防護，也有休憩座椅及狗便袋箱、垃圾桶及洗手足台等，提供飼主及犬隻在園區內的基本需求。

副市長黃珊珊也指出，當地居民溝通後，願意給出這些空間來設置友善動物空間，絕不簡單，並且還規畫完善的供水及護欄等設施，非短時間就可以完成的任務，但她認為毛孩權利已成為北市施政的重要議題之一，未來會持續與各區居民協調討論，並在今年底前完成17座狗狗活動區。

據了解，目前已啟用的包含士林區至善公園狗狗活動區、松山區迎風狗運動公園、中正區古亭狗活動區與華山公園狗活動區、內湖區潭美毛寶貝快樂公園與北勢湖公園狗活動區、南港區玉成公園狗活動區，黃珊珊預告，士林區葫東狗活動區也即將啟用，預計今年底共將完成9處，分別會在北投區、萬華區、信義區、大同區、大安區，為毛小孩打造最舒適的活動空間。

(中時 )