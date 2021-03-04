菲律賓正在與印度洽談購買布拉莫斯(BrahMos)超音速反艦飛彈的協議，希望增進菲律賓的海防能力。布拉莫斯是印度和俄羅斯合作研發的飛彈，飛行速度達到3馬赫(即音速3倍)被認為是世界上最致命的飛彈。

菲律賓國防部（DND）在臉書上發表，國防部副部長雷蒙·艾雷凡特（Raymund Elefante）與印度大使桑布·庫馬蘭（Shambu Kumaran）在星期二正式簽署了一項軍購協議，菲律賓將會向印度採購幾種國防裝備與武器。

菲律賓國防部長德爾芬·羅倫沙納(Delfin Lorenzana）在場見證這項簽約儀式，他隨後表示，「爭取的最主要武器是莫拉莫斯反艦飛彈」，然而 他沒有再說明採購計劃的詳情。

布拉莫斯源自俄羅斯P-800「縞瑪瑙」飛彈，是一種彈鼻進氣式、衝壓發動機推進的高速飛彈，這種設計與雄風3型的兩端進氣並不同，布拉莫斯這種設計可以使飛彈的橫截面變得更小，也就易於部署，同時飛行阻力也更低。布拉莫斯可以從潛艦、軍艦、飛機或陸地上發射，射程300~500公里，極速3馬赫以上，被認為是世界上最快的超音速飛彈。

菲律賓顯然要利用布拉莫斯的威懾力，增進沿海的防禦，菲律賓人是南中國海的主要周邊國，主要面對的正是來自中國大陸的海上領土威脅，雙方在好幾個島礁都有所爭執，比如美濟礁、黃岩島等。

(中時新聞網)