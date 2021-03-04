鍾漢良、譚松韻在《錦心似玉》又甜又虐。（WeTV)

2月26日才於WeTV上檔的《錦心似玉》熱度狂衝，一播出就霸佔戲劇榜第一名，兩位主角譚松韻和鍾漢良，一是不老男神，一是童顏女神，兩人儘管相差16歲但CP感超級強，劇中上演先婚後愛，先虐後甜的曖昧戲碼觀眾超買單，開播不到24小時點播量就破億。譚松韻以《錦衣之下》、《以家人之名》人氣高漲，這回再接演古裝，飾演有主見又俠義的大女主羅十一娘，伶牙俐齒、辯才無礙，宛如古代版「李尖尖」，人設超討喜。男主角鍾漢良也是繼2017年的《孤芳不自賞》再次接演古裝戲，他彷彿吃了防腐劑的外表，更是讓網友讚嘆「都2021年了，為何鍾漢良還是這麼帥，這麼凍齡啊」。

《錦心似玉》夫妻相處亮點十足，鍾漢良和譚松韻的「房事」更是在網上引發熱議，鍾漢良飾演的永平侯徐令宜，依照離世元配囑咐，娶回由譚松韻飾演的十一娘當繼室，以保護幼子成長，讓網友笑說這「小太陽」也太聽話了。而鍾漢良一直謹記元配交代的「要給繼室體面(洞房)」，但侯爺鋼鐵直男，而十一娘又含羞待放，兩人的第一次洞房要親親不到，第二次侯爺好不容易手臂搭上去，結果十一娘從床上彈起，再度使出拖延戰術，讓侯爺尷尬表情藏不住。雖然夫妻互動逗趣卻也看得觀眾著急，網路上發起一人一句「＃徐令宜為了圓房有多努力」，替鍾漢良喊話，祈求編劇讓兩人能快點「體面」。

《錦心似玉》男女主角演技在線，角色討喜，拍攝現場兩人更是默契十足，一場大婚拍攝前的禮儀學習，鍾漢良和譚松韻一遍又一遍的對戲走位不馬虎，最後畫面呈現既莊重又唯美令人印象深刻。到了另一場譚松韻幫丈夫寬衣沐浴的戲分，不僅相隔老遠幫丈夫解衣，還想讓侯爺泡入超燙水溫的浴盆裡，被識破見狀想逃跑，被鍾漢良臨場加戲，設計抓衣領動作把譚松韻給拎了回來，讓導演對於加戲動作讚不絕口「這幕好玩」，而接招的譚松韻更是笑聲環繞現場，讓拍攝氣氛輕鬆歡樂。

鍾漢良、譚松韻領銜主演小庶女逆襲的大女主劇《錦心似玉》，由《延喜攻略》導演溫德光執導、《錦繡未央》編劇程婷鈺改編，劇情緊湊、宅鬥過招精彩，加上甜份往上疊加的寵溺情節，都讓網友一致好評熬夜也要追劇。《錦心似玉》於WeTV全網首播，每週一二三20：00更新兩集。

(中時 )