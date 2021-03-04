桃園一名陳姓已婚男子，最近常藉故不回家，身上還飄出「女人香水味」，妻子聞到懷疑丈夫有外遇，果然在他的手機line裡看到他與小三的對話，小三內容中提及「如果跟我在一起是為了想生小孩，那就請你找別人吧！」、「如果我有了還是會拿掉」，憤而對2人提告求償150萬元，桃園地院審理後認為，陳男與官姓小三此以「老公」、「老婆」互稱，還談及生育與否的問題，顯然已逾越一般男女關係，最終判處2人應連帶賠償正宮30萬元。

陳妻指出，丈夫去年3月開始常藉口不回家，還在他身上聞到女人香水味，懷疑外面有小三，去年5月果真在丈夫的LINE帳號查出與小三的大量曖昧對話「我其實不想生小孩…如果你跟我在一起就是為了要我生小孩的話！那就請你找別人吧！」、「如果有了我還是會拿掉」、「不能給她抓到證據，不然我也會被告」、「我明天會去買藥吃」等等，當場氣得崩潰。

陳男在法庭上辯稱，妻子在未經他同意下，擅自登入LINE取得他與官女對話，且提出的對話紀錄都是憑空捏造，與事實不符，不具證據效力，因為妻子想從他身上奪得利益才會提告；官女也否認陳妻所提出的曖昧對話，與陳男只是一般朋友關係。

對於陳男指控妻子以犯罪手法取LINE對話部分，桃園地院法官認為，2人是夫妻，隱私保護程度與第3人應有差別，即使陳妻沒經過丈夫同意取得對話紀錄，卻非以強暴或脅迫方式侵害取得；審理時發現，陳男與官女LINE對話彼此以「老公」、「老婆」互稱，還談及是否生育等問題，顯然已逾越一般男女關係，審結後判決陳男與官女應賠償陳妻30萬元，可上訴。

(中時新聞網)