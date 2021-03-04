福懋興業副董事長謝式銘之子－日本裕源株式會社社長謝明達，聽聞大陸自3月1日起暫停台灣鳳梨進口後，表達願意力挺故鄉農產品，裕源今年原訂進口台灣鳳梨120公噸，在鳳梨事件後，決再加碼600公噸以上，等於今年採購台灣鳳梨共計逾720公噸。農糧署4日在屏東縣綠地農特產品生產合作社，舉辦1個貨櫃台灣鳳梨外銷日本封櫃啟運儀式。

因台商挺農民，農糧署長胡忠一當場特別感謝日本裕源株式會社等海外台商，配合政府政策與照顧農民的義舉。胡忠一說，該署今後將持續輔導農民，生產符合各國規定的優質鳳梨，配合海外台商需求，進一步擴大拓展鳳梨海外市場，並將台灣鳳梨的特色，推廣至全世界。

另外，近日海外僑胞及業者大量下單採購鳳梨，農糧署將配合雲嘉南，及高屏鳳梨產區的產期，輔導農民及貿易商，依產期秩序出貨，共同維護台灣鳳梨品質及品牌，並期待達成立委莊瑞雄要求農委會達成外銷日本鳳梨1萬公噸的目標。

胡忠一強調，為避免市場過於集中，該署持續輔導業者努力經營其他市場，督促農民落實田間管理、包裝場加強分級包裝，及自主檢查有害生物，強化輸出檢疫作業，確保輸出農產品，符合輸入國的檢疫要求，把最鮮美的台灣在地水果，分享到全世界。

農糧署統計，近三年台灣生鮮水果，每年平均外銷約9.1萬公噸。其中，日本市場占比5～7％，並以香蕉、鳳梨及芒果最多，今年台灣鳳梨預計可外銷日本5,000公噸，較去年2,160公噸，預估年增131％。

謝明達聞訊後，隨即聯絡行政院秘書長李孟諺，才促成上述台灣鳳梨外銷案。日本裕源2020年採購台灣鳳梨100公噸，今年原已確定採購120公噸，在鳳梨事件後，再加碼採購100個櫃（600公噸以上），共計逾720公噸的台灣鳳梨，讓旅居日本僑胞及日本友人，分享台灣鳳梨酸甜及果肉纖細美味。

裕毛屋超市，由早期的裕源紡織董事長謝式銘與日本稻毛屋，1988年元月合資成立，發跡彰化市，曾在台北、台中及彰化等地，設有12家裕毛屋超市。後來，日本稻毛屋因被併購而撤資，裕毛屋企業董事長謝明達，則繼續主導經營，並持續引進日本的農產、水產及加工食品，成為裕毛屋超市營運的最大特色。

裕毛屋超市台中公益店，目前是在台碩果僅存的裕毛屋超市，今年初還引進日本長野縣「糖度」高達15～16度的太陽富士蘋果搶市。

(工商 )