國民黨文傳會副主委鄭照新。（資料照/攝影/范佐意）

「珍愛藻礁公投連署」近日衝破連署門檻，但其實先前連署一度告急，直到過年後聲量突然上升，引發各界、政黨關注，甚至力挺，成案在即，可望在今年8月進行投票。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新日前則說，「藻礁公投通過的話，環保團體可以做4字匾額送民進黨，就是『惠我良多』，感謝他們錯誤、片面抹紅的壞習慣，造成這次公投成功！」

鄭照新2日在Yahoo TV《鄉民來衝康》中談到，民進黨都說是國民黨政治介入公投，原來是我們這麼厲害，在7500年前就埋下這一個哽，今天公投為何會衝這麼高?是誰促成藻礁公投這麼高?其實就是民進黨自己把所有從事環保運動的好友們，打成中共同路人，或是國民黨側翼一份子，但這些人是過去幾十年來跟民進黨站在一起堅持環保價值的人，結果現在被打成側翼，導致人家更火大，反而引起外界更大共鳴。

談到此，鄭照新更建議環保團體，當藻礁公投通過後，可以做4字匾額送給民進黨，就是「惠我良多」，感謝他們錯誤、片面抹紅的壞習慣，造成這次公投成功；他更進一步說，其實民進黨無論贊成或反對公投，好歹要讓它成案，讓民眾有表態權利，若忙著抹紅、變成國民黨同路人，只能說民進黨早就背棄過去理想，「而人民站出來告訴你，他們才是老闆，只是剛好而已。」

另外，「珍愛藻礁公投連署」衝破連署門檻，據悉，民進黨3日中常會談及相關議題時，有中常委發言建議，除加強對外溝通，藻礁公投在短時間內跨越連署門檻，民進黨應否提出公投對案做為因應？民進黨祕書長林錫耀則回應，是否提對案還要評估討論，目前沒有定案，現以持續對外界溝通為重。

(中時新聞網)