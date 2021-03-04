宜蘭一名吳姓男子涉嫌擔任詐騙集團首腦，找來友人冒充被害地主及債權人，委託律師具狀向法院聲請民事調解，調解後向地政事務所申請土地過戶，再將土地設定抵押變現，在沒有買賣的情況下詐騙，近日檢方偵查終結，發現吳姓主嫌在全台各地犯案，詐欺金額高達7億5553萬餘元，依涉嫌詐欺、偽造文書等罪提起公訴。

基隆地檢署去年1月受理一名李姓地主報案，指自己名下土地遭人冒名過戶，承辦檢察官受理後發現案情不單純，指揮刑事局、南投縣政府警察局、基隆市警察局第三分局等單位組成專案小組深度偵辦。

警方調查發現，詐欺集團以吳姓主嫌為首，負責籌畫以及指揮旗下成員，分別假冒被害地主的身分，及債權人的身份，他們雙方分別委託律師到法院聲請調解，等到調解成立之後，再持相關文書到地政事務所，將被害地主名下的土地過戶，設定抵押變現，偵辦的過程當中，檢察官查扣詐欺集團的不法所得有2億5000多萬元。

警方偵詢後，依涉嫌詐欺、偽造文書、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌移請基隆地檢署偵辦，吳姓主嫌以200萬元交保。

基隆市地檢署近日偵查終結，查出吳姓主嫌曾是土地掮客，對房地產過戶、買賣等流程非常了解，因此，2018至2019年分別在台北市、新北市、桃園、台中等地，以相同手法詐騙，共5筆土地，詐騙金額高達7億5553萬2250元，檢方分別依涉犯詐欺、偽造文書、偽造有價證券與洗錢、組織犯罪條例等罪嫌，起訴吳姓主嫌等8人。

(中時 )