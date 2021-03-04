鄧建緯研發各項產品，插旗各大超市。（讀者提供）

鄧建緯研發各項產品，插旗各大超市。（讀者提供）

鄧建緯求新求變，將螺旋藻加入甜點，一炮而紅。（讀者提供）

鄧建緯強調，創業需要細膩的洞悉力。（讀者提供）

平時熱愛運動的鄧建緯，將創業過程比喻作為一場馬拉松。（讀者提供）

來自馬來西亞的鄧建緯，曾旅美取得濱大生物科技領域碩士，並於2012年赴台大漁業科學所，攻讀博士學位。不過，熱衷水產養殖的他，卻深感台灣水產養殖業逐漸飽和，除不易有新的產品研發突破，企業壟斷也是隱憂；因此，鄧建緯於2013年決定放棄博士班的學術研究，以所學創業，將被NASA視為太空人食品的「螺旋藻」，製成美觀又營養的健康飲品，短短3年內插旗全台百貨、農會超市、醫院等，闖出一番名堂。

鄧建緯過去除曾攻讀台大博士，因一身養藻專才，也曾受邀至中研院、大陸中科院及美國亞利桑那大學等單位，分享養殖心得。不過，鄧建緯對學術研究並不熱衷，反而希望透過所學的養藻技術謀生；因此，他過去不僅曾將有「馬祖藍眼淚」之稱的夜光藻，當作水族寵物販售，也曾將自己培育的螺旋藻加入麵包、蛋糕中，嘗試製作創意甜點。最後，鄧建緯決定從飲品著手，以螺旋藻製作養生飲品，進攻市場。

不過，鄧建緯坦言，儘管台灣人對創意美食的接受度，已較其他國家來得高，但當民眾看到將綠綠的螺旋藻加入飲品，多少還是會有些「怕怕的」。鄧建緯初期販賣螺旋藻飲品，卻乏人問津，後來接受顧客建議，加入豆漿、燕麥奶，瞄準健身族，也逐漸打開市場。

初嘗成功滋味後，鄧建緯求新求變，善用台灣「水國王國」優勢，將調飲加入各式水果，最後以百香果、燕麥、豆漿、螺旋藻調製的「綠優格」最為暢銷，成為店內招牌。鄧建緯指出，不只健身族喜愛，素食族群更是一再回訪，在各超市上架不久，就被搶購一空。近來，他也跨足甜點界，延續綠優格飲品的歡迎度，推出綠優格起司蛋糕，訂單甚至得排上一個禮拜才可買到；而因應台灣鳳梨銷陸受阻，鄧建緯也跟上風潮，研發螺旋藻鳳梨果醋，力求創新。

回首創業過程，鄧建緯深感欣慰，他回憶，創業初期，每天賣不到1000元，讓他備感壓力，然而，隨自己改變策略，主動進駐百貨公司臨時櫃，再積極邀請請民眾試喝，不少人一試成主顧，業績也終見起色，成為熱銷產品。鄧建緯強調，創業需要細膩的洞悉力，若非自己審慎評估和利用在台創業的各項優勢，加上改變產品訴求以迎合市場需求的求變能力，絕對無法達成今日這番成就。

此外，鄧建緯也感謝合夥人給予十足的支持和信任，保持創業初衷打拼。他期待，未來能設立符合國際標準的食品工廠，達到自動化生產，外銷日本、東南亞和大陸等地。

而平時熱愛跑步的鄧建緯比喻，創業過程就像是一場馬拉松，初期一直想著奔向終點，但唯有放慢腳步、調整自己，才能走得長遠；鄧建緯還說，自己已經覺得當初給自己設定的最終目標已不再重要，重要的是這一路走來陪伴的人事物等美景，以及享受每個階段突破自我的成就感。

(中時 )