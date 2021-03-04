馬來西亞央行4日決議將基準利率維持在1.75％不變，此舉符合多數分析師預期。馬國央行表示，儘管重啟防疫措施傷害今年首季經濟成長，但目前跡象顯示全球需求回升、消費者持續提高支出，預估該國經濟可望從第二季開始改善。

(工商 )