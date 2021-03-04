馬來西亞央行維持利率不變 22:332021/03/04 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞央行4日決議將基準利率維持在1.75％不變，此舉符合多數分析師預期。馬國央行表示，儘管重啟防疫措施傷害今年首季經濟成長，但目前跡象顯示全球需求回升、消費者持續提高支出，預估該國經濟可望從第二季開始改善。 錢太多 國銀存款利率創新低 無畏美債殖利率攀升 美高收兩利多護體 (工商 ) #馬來西亞央行 #利率 #防疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－政策紅利 聚焦科技創新戰略 04:102021/03/04 全球財經 《商情》豆油走強 帶動馬來西亞棕櫚油反彈 10:172021/03/04 財經 美通膨將升溫 寬鬆政策不變 04:102021/03/04 全球財經 盧比升值有空間 印度債收益率吃香 16:392021/03/04 財經 匯率期貨趨勢專欄－美債殖利率上升 美元有撐 04:102021/03/04 證券．權證 採‧訪‧線‧上－美債殖利率飆升 嚇趴股債投資人 04:102021/03/04 專題周報 台股重挫 新台幣終場由升轉貶 16:492021/03/04 財經 美國通膨指數升破2.5％ 2008次貸危機以來新高 10:562021/03/04 財經 《國際金融》歐債息冷卻 靜觀Fed談話 17:392021/03/04 財經 美國債息又升 全球股市哀嚎 23:002021/03/04 財經 德央行總裁：因應債息上揚 ECB擬調整購債 23:022021/03/04 財經 財經熱門新聞 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 - 財經 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 為求過參議院 1.9兆美元紓困案拜登讓步了 - 財經 等不及台積電 3大車廠捧錢向晶圓老三求救 - 財經 美半導體過度依賴台灣很慘？專家1句戳中老美要害 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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