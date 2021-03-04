澳洲1月貿易盈餘101億澳元 創新高 22:302021/03/04 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管與中國大陸間的貿易衝突持續，澳洲今年1月貿易盈餘仍創下101億澳元的史上新高，不僅連續37個月維持順差，同時優於市場預期的75億澳元並較去年12月盈餘高出30億澳元。主因在於澳洲1月出口暴增6.2％，進口下跌2.3％。 南電二月營收創新高 新店寶高智慧園區 即將啟動招商 (工商 ) #億澳 #貿易盈餘 #澳洲 #創新高 #中國大陸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 產險業2020年稅後盈餘150億 年成長率近一成 19:302021/03/04 財經 三大引擎發威 神基 今年營收戰300億 04:102021/03/04 產業．科技 威力彩狂飆9億 3生肖最受神財爺眷顧將暴富 15:412021/03/04 運勢 套現7.44億人民幣 大基金減持華天科技子公司 04:102021/03/04 全球財經 1.8億無人遺產充公 第三高 04:102021/03/04 金融．稅務 國銀香港踩雷拖累 1月海外獲利縮水近四成 20:192021/03/04 財經 陸港觀盤－政策紅利 聚焦科技創新戰略 04:102021/03/04 全球財經 金門1＋1振興券 經濟效益逾10億 04:102021/03/04 地方新聞 美聯手日印澳 抗北京外交 04:102021/03/04 國際大事 1月上旬有4件實價成交紀錄 豪宅交易 喜訊不斷 04:102021/03/04 產業．科技 錢太多 國銀存款利率創新低 04:102021/03/04 財經要聞 財經熱門新聞 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 - 財經 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 為求過參議院 1.9兆美元紓困案拜登讓步了 - 財經 大媽拿老公錢All in台積電卡在650 股民曝一招：別怕 - 財經 台股大跌 張錫：指數跌破「萬六」就是買點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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