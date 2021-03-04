儘管與中國大陸間的貿易衝突持續，澳洲今年1月貿易盈餘仍創下101億澳元的史上新高，不僅連續37個月維持順差，同時優於市場預期的75億澳元並較去年12月盈餘高出30億澳元。主因在於澳洲1月出口暴增6.2％，進口下跌2.3％。

(工商 )