全球半導體缺貨遲遲未解已開始波及重型卡車產能，再加上近來貨運需求暴增讓貨運公司急忙添購重型卡車，導致卡車製造商的待出貨訂單堆積如山。

運輸研究機構FTR商用車輛部門副總裁艾克（Don Ake）表示，陸運載重量最大的Class 8重型卡車自去年9月以來，北美產量就不見成長，但這段期間卡車需求卻急速攀升。

艾克表示，去年初疫情爆發後北美卡車生產重鎮因封城而產能停擺，導致待出貨訂單在去年6月達到8.9萬台。各地解封後雖然廠房復工，但車用晶片及其他上游零件嚴重缺貨，再加上貨運需求暴增，導致北美卡車待出貨訂單不減反增，在今年1月達到20.5萬台。

在車廠還來不及出貨的情況下，新訂單又如雪片般飛來。FTR統計，今年2月北美貨運公司下訂的重型卡車多達4.4萬台，是去年2月的3倍以上。艾克表示：「待出貨訂單將持續增加，直到產量提升為止。」

(工商 )