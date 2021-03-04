聯準會（Fed）周三發表褐皮書顯示，大部份企業對美國今年經濟復甦看法樂觀，因為愈來愈多人接種新冠肺炎疫苗，和增聘情況正逐步提升。Fed高層預期2023年之前美國不會升息。

褐皮書指1月到2月中之間，包括休閒娛樂、飯店與餐飲等部份產業，繼續受防疫措施的衝擊，但整體經濟持續溫和成長，讓大部份企業對未來六個月到十二個月前景看法仍樂觀。

Fed轄下十二地區裡，八個地區經濟在擴張而東北地區表現落後，像紐約溫和衰退和波士頓渾沌不明。

供應鏈運作不順暢仍是製造業面對的挑戰，但整體製造業活動適度增溫，讓Fed轄下地區幾乎都出現製造業活動擴張。像費城製造業的出貨時間拉長和庫存不斷增加，以因應全球需求上升。

即使大部份地區的休閒娛樂、餐飲與飯店等產業仍受疫情影響，但情況已有好轉跡象。像波士頓的餐飲與飯店業對前景展望，出現去年疫情爆發以來首度樂觀看法。

由於企業預期將增聘人手，未來可能出現找不到足夠員工的問題，尤其低技術和需要經驗等工作最不容易找到合適的人。

Fed高層近期多次表明，在美國就業和通膨未達目標之前不升息。費城聯準銀行總裁哈克（Partrick Harker）周三認為Fed在2023年之前不升息。

他純粹就個人觀點預期Fed明年不升息，在符合升息條件之前還有很長的路要走。因為美國經濟仍存在許多不明確因素，在擺脫疫情陰霾後，還要觀察未來何去何從。

他基於去年底通過的9,000億美元新振興措施，來預測今年美國經濟成長幅度在4％以下，失業率下跌至約5％，通膨率來到1.7％而仍低於Fed的2％長期目標。

對於可能正式通過的1.9兆美元紓困案，他認為通膨不會因此失控。

(工商 )