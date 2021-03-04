乙武洋匡形象勵志，卻被爆出外遇偷吃，形象徹底崩壞。(取自乙武洋匡IG)

福原愛和和江宏傑結婚4年多，兩人恩愛形象屢在螢幕上曝光，不過這段看似佳話的婚姻近日傳出婚變，福原愛更被日媒拍到和一名高帥男子過夜，直指她外遇。對此，有網友好奇發問，哪個名人的外遇讓大家最震撼，而貼文發出後大批網友直指乙武洋匡，「絕對是乙武洋匡，無人能超越」。

原PO昨(3日)在PTT上發文表示，福原愛和和江宏傑驚傳婚變的新聞鬧得沸沸揚揚，兩人在外界眼中是模範夫妻，在螢光幕前兩人更是不忌諱放閃，沒想到最近婚姻出現裂痕，福原愛更和一名身材高大的男子曖昧共同過夜，震驚各界，這讓原PO相當好奇，「過去哪次的名人外遇事件，最讓大家震撼呢？」

原PO也接著說道，形象越好的名人爆發外遇醜聞更讓人震驚，並點名「名廚阿基師、台灣之光王建民，還有誰呢？」而貼文發出後，一大票網友狂點名乙武洋匡，「乙武洋匡真的滿震撼的」、「乙武無人能超越，本來形象就勵志，外遇發生後更勵志…」、「乙武洋匡，那時候完全打破我的想像」、「乙武洋匡讓人訝異的不是外遇，而是外遇人數」。

此外，其他網友分享自己的想法，「老虎伍茲當年還蠻震驚的，還有佐佐木希的老公」、「彎彎吧，想說不是才剛結婚嗎、「王建民啊，以前看到他拍的廣告還會眼眶泛淚好勵志」、「九把刀」，還有網友直指，阿基師當年出來開記者會，說出來的話太經典，「阿基師，消息本身還好，是記者會太經典」、「阿基師最好笑」。

(中時新聞網)