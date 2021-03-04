Home＋中嘉新視波有線電視今（4）日關懷新北市中和明新兒童發展中心孩童，贈送了麵條、米粉、洋芋片以及民生用品，祝福小朋友們可以乖乖學習，平安長大。

除了物資回饋外，也與小班的小朋友們一起玩積木組裝成陀螺，比賽看誰轉得比較久，結果小朋友的轉比較久，讓小朋友欣喜不已笑開懷，此外也與大班的小朋友一起做創意撕紙畫，首先先把色紙撕成適當的大小，由老師發印有蔬菜的圖案讓小朋友黏貼上去。

Home＋中嘉新視波工作人員也一同陪伴小朋友們完成一幅幅獨一無二的創意作品，激發無限創意，讓小朋友自信提升，Home＋中嘉新視波特助薛宏基說：新視波有線電視對於做公益一直是不遺餘力，希望大眾能夠一起來關注、幫助這群比較特殊的小朋友，讓他們都能平安開心的長大，今日不只贈送物資給他們，還陪小朋友玩玩具、做美勞，一起度過這個愉快的上午。

雖然從外表上看不太出來，但明新兒童發展中心裡的孩童都是有自閉傾向或是智能障礙的特殊生，他們有些特別好動，有些不太會說話，要讓這群性格、狀況都不一樣的娃娃兵乖乖學習，主任以及老師都是煞費苦心。

明新兒童發展中心主任許麗珠表示：許多家長都認為大隻雞慢啼，也因為如此，小朋友的先天身心疾病就被忽略了，如果能及早發現，用對的教育方法教導他，特殊小朋友也能跟一般人走出一樣的道路。

(中時 )