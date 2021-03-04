中職熱身賽兩地開打，樂天桃猿與中信兄弟戰況激烈，直到最後一局才分出勝負，樂天強打陳俊秀狙擊兄弟終結者李振昌，一發2分彈成為比賽勝負關鍵，最後樂天10比7奪勝。

兄弟與樂天在高雄澄清湖球場對戰，分別派出萊福力與翁瑋均先發，兄弟第2局先靠對方投手不穩，以及單局4安攻下5分大局，不過樂天沒放棄，3局林立安打帶有2分打點、4局林承飛、邱丹連續敲安再攻1分，慢慢拉近分差，7局上半趁對手失誤攻佔滿壘後，林立、朱育賢連續安打，攻下4分大局，反以7比6領先。

7局下半兄弟將分數追平，9局上半派出終結者李振昌登板，不料朱育賢先敲二壘打後，陳俊秀炸裂敲出超前2分炮，成為比賽關鍵，隨後陳晨威再補上二壘打攻下保險分，即使9下許基宏安打追回1分也無用，最後樂天以10比7擊敗兄弟。

此戰樂天強打林立表現亮眼，單場3安猛打以外，個人還攻下4分打點，打擊率高達5成83，陳俊秀也打下3分。兄弟打線方面詹子賢也敲3安、2打點，打擊率是恐怖的6成92，而許基宏則有雙安、3打點好表現。

(中時 )