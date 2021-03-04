地牛翻身！紐西蘭北島東部的蒂阿拉羅瓦（Te Araroa）以東100公里，在當地時間5日凌晨2點27分，發生芮氏規模7.2強震，地震深度94公里。該國國家緊急事務管理局（NEMA）以及地質與核子科學研究所，在評估後已針對陸地和海上，發布海嘯警報。紐國地震網（GeoNet）把震度列為「強烈搖晃」（severe）。

地震規模起初為7.4，後來下修；美國太平洋海嘯預警中心（PTWC），在地震後率先發布海嘯警報。NEMA透過推特發表聲明，要求居住在沿海地區民眾，應該馬上轉往最近的高地，或者盡量往內陸移動，遠離海邊，避開海嘯警報的範圍。第一波海嘯可能在凌晨3點34分抵達北島的東角。在官方尚未宣布安全無虞之前，不可擅自返家。NEMA並預告，內陸部分區域可能因海嘯淹水。

據紐國地震網描述，這次地牛翻身搖晃劇烈；而地震發生半小時後，已有6萬人上地震網登記，表示感受到震度。許多民眾半夜被地震嚇醒後，餘悸猶存在社群媒體發文壓驚。

住在北島下哈特市郊區的網路鄉民寫道，「震度中等，但天搖地動持續了好一陣子，我們全被搖醒了。」網紅醫師作家喬哈爾發文說，「這是紐西蘭史上，最多人在半夜2點半醒著。自從凱庫拉地震後，我沒被這樣搖醒過了。」2016年11月14日凌晨零點的凱庫拉地震，規模達7.8，釀成2死，當時當局也發布海嘯警報。

(中時 )