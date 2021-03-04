富邦悍將與統一獅進行官辦熱身賽，富邦投手接力封鎖獅隊打線，加上高國輝敲出熱身賽第2轟，最後以11比0大勝，富邦奪熱身賽首勝、統一獅吞熱身賽首敗。

富邦悍將總教練洪一中日前到台大開刀，摘除肺部結節，今日歸隊帶領球隊拿下熱身賽首勝，此戰富邦派出江國豪先發，2局僅被敲1安，亮點是接手的曾峻岳，年僅19歲就有亮眼表現，中繼3局無失分，還狂飆7次三振，在職棒舞台展露頭角，可能被列為富邦開季的投手戰力之一。

打線方面富邦全場敲出13支安打，首局面對統一獅投手施子謙，僅靠2支安打，就因對手2保送、1觸身，加上高飛犧牲打就攻下3分；4上串聯安打追加1分，7局上半高國輝又有表現，中外野方向陽春炮將分數拉開，已經連續2天開轟。8局又有猛烈攻勢，攻下5分大局讓大勢底定。

最後富邦以11比0完封統一獅，奪下官辦熱身賽首勝，其中李宗賢6支4手感火燙，有2分打點，高國輝也有3安猛打賞含1轟的表現。投手方面後半場上場的林逸翔、林柏佑、王尉永、陳鴻文各投1局皆無失分，在投手壓制下，全場僅讓統一獅敲出零星5安打，也讓獅隊吞下熱身賽首敗。

(中時 )