美國公債殖利率連續三天下滑後，3日再度躥揚，市場恐憂慮情緒引發美股三大指數全面收黑，拖累全球股市4日一片慘綠。

在亞股方面，日經指數4日收盤大跌629點或2.13％，大陸上證指數挫低2.05％，香港恆生指數重挫2.15％，韓國股市下跌1.28％，澳洲股市收低0.84％，不過新加坡股市則一枝獨秀，終場收高0.48％。

歐洲主要股市4日盤中全面下挫，倫敦富時100指數大跌近1％，德國與法國股市分別下挫0.5％與0.3％，STOXX 600泛歐股市指數下跌0.85％。

美國指標10年期公債殖利率3日勁升至1.469％，寫下2021年迄今次高紀錄。4日盤中10年期美債殖利率一度升至1.48％。美債殖利率自2021年開春以來不斷上揚，年初時僅0.915％。殖利率與債券價格呈反向變化。

債券殖利率攀升削弱投資人對科技股的興趣，導致近日科技股賣壓沈重，此為拖累4日亞股收黑的主因。日本軟體銀行（Softbank）收盤重挫逾5％，韓國三星電子大跌1.9％，加重大盤跌勢。

此外，部分投資人預期美國新一輪紓困案將推升通膨，促使聯準會（Fed）比預期更早升息，帶動美債殖利率躥揚。

新加坡投顧公司United First Partners亞洲研究部門主管Justin Tang指出，市場擔心通膨太快回升恐導致利率上揚，以及全球經濟復甦步伐的不確定性，皆對股市造成下壓。

(工商 )