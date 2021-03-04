中國大陸停止進口台灣鳳梨一周以來，朝野卯起來促銷、鼓勵國人預購鳳梨，爭相挺農民交心。可悲又可笑的是，當在野黨依職責深入檢視政府「新南向」等農產外銷政策成效，執政黨一面高喊「鳳梨國家隊」、忙於作哏圖洗腦民眾，一面不忘拖前朝下水，還急著拿「馬政府外流農業技術到中國」甩鍋找戰犯，忘卻執政者的天職，最要緊的是鳳梨等農產問題要治本，在於如何儘速建立完整產銷管道。

這波「旺來周」風暴，第一天蔡總統雖以「中國片面突襲」表達譴責，不過行政院長蘇貞昌在立法院定調為「檢疫理由，不升高為政治層次」，府院一硬一軟表態，算是對台灣及大陸內外兼顧的起手式。

可惜的是，儘管朝野一致挺農民，包括蔡總統下鄉率地方首長賣旺來，在野黨也全力協助促銷、鼓勵吃旺來，國人熱情響應，儼然自發性成立「國家隊」，但執政黨勇於鬥爭在野黨、無能化解兩僵局的面目，沒幾天就原形畢露。

隨著鳳梨逾九成銷大陸的管道關閉後，在野黨進一步檢視蔡政府五年來所謂「雞蛋不放在同一籃子」、要分散市場不集中大陸的新南向政策，卻被發現不但成效不彰，依農委會資料庫，從2016年起始，農產品出口大陸佔比就年年升高，在2018年達到最高點；2020年受疫情影響，出口大陸佔比下滑到20.7％，仍高於2016年的19.4％。

官方資料，就像拆穿國王沒穿衣服的小孩，偏偏官員兀自信口雌黃，農委會主委陳吉仲就說「中國以外市場出口量連年成長」，卻沒說「大陸市場成長的數量更高，出口大陸的比例也連年成長。」綠委陳亭妃更直接另闢戰場，指「馬政府外流農技給中國」，直指國民黨是戰犯，完全不理會扁政府已出現農技傳入中國、民進黨里長夫婦引金鑽鳳梨技術到海南島等事實，硬扯馬政府外流農技、轉移蔡政府鳳梨問題；而行政院發言人羅秉成被問到「馬政府此舉是否構成違法的疑慮？」竟然說「可以評估再來討論。」執政官員、民代口水旺盛程度，遠多於旺來產量，真能解決鳳梨風暴？

執政當局當下該做的，全面誠懇檢視農產品外銷政策、建立暢通有效的產銷機制，當「新南向」成了「新難向」，經貿數字又非常清楚呈現大陸是無法捨棄的市場，如何化解兩岸僵局、進行談判，是其中關鍵。若一味政治考量、民粹治國，這次要國人吃鳳梨、下次吃蓮霧，日後大陸禁止台灣非農產品進口，難道又要百姓自組國家隊狂買？

(中時 )