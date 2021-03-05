威力彩1注獨得 9.2億獎落台南

台彩開出威力彩頭獎9.2億一注獨得，獎落台南佰面贏彩券行，店家在門口貼出慶賀大紅海報。（程炳璋攝）

台彩開出威力彩頭獎9.2億，獎落台南市北區的佰面贏彩券行，店家拿出鞭炮在門口燃放。（程炳璋攝）

威力彩頭獎4日開出一注獨得9.2億，獎落台南市北區公園路上的「佰面贏彩券行」，老闆謝孟龍晚間10時接獲電話驚訝又開心，在門口連放3串鞭炮，這是2年來台彩頭獎第3度落在台南市北區彩券行。

台南市北區「成功領彩券行」2019年8月12日開出首次的威力彩頭獎，一注獨得20.47億。今年2月17日大樂透頭獎1.07億同樣獎落北區，為成功路的「聚寶盆彩券行」。4日晚間開出9.2億威力彩頭獎，仍是北區一注獨得，獎落公園路上「佰面贏彩券行」。

謝孟龍退伍後工作3個月就決定自開彩券行，7年來中過最大獎為兩年多前過年期間的大樂透百萬大紅包，其餘皆是小獎。他表示，經營彩券行讓自己娶妻生了2男1女，內心已感到滿足，這次突然中到威力彩頭獎，他與妻子接到祝賀電話直呼驚訝又開心。

自家彩券行中頭獎，謝孟龍興奮得趕緊到店門口連放3串鞭炮，住在附近的鄰居都來道賀，李姓民眾是店家常客，看到消息第1個前來恭喜，他稱自己這期也有買，可是沒中，仍為店家感到開心。

「佰面贏彩券行」4日晚間貼出「狂賀本店開出威力彩9.2億」大紅海報，陸續有民眾聞訊前來購買彩券沾喜氣，大家提到近年來陸續開在台南市的彩券頭獎都落在北區彩券行，認為這裡的店家非常幸運。

(中時 )