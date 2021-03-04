大陸3月起暫停台灣鳳梨進口，農委會主委陳吉仲表示，大陸是一個農產品大量進口的國家，會讓其他自由貿易國家團結起來，大陸本身會受到傷害。前民進黨立委沈富雄指出，陳吉仲想要組一個「全球水果自由貿易聯盟」，這很好笑。

沈富雄在政論節目《平論無雙》中表示，陳吉仲講話的內容實在很有意思，他說大陸是個農產品進口的國家；但是大陸在意的是大豆、黃小玉跟水果，水果可以不吃啊。陳吉仲講話的口氣，有點像孫總理講的話，國父遺囑就講，「聯合世界上以平等待我是民族，共同奮鬥。」陳吉仲是想要組一個「全球水果自由貿易聯盟」，很好笑。

沈富雄指出，大陸今天其實只是牛刀小試一下，要看台灣到底會吵成怎麼樣，果然吵出這種低層次的話，那大陸下次再給你一個番石榴、或再給你一個什麼東西，就是要看你們怎麼吵。

沈富雄認為，兩岸要長遠和平相處是不容易。但是如果這種隨時都緊張、隨時都可以鬥爭的時候，你要看得遠、要看到大。如果將來別的水果來了，我們怎麼辦。他認為大陸不會動不動就引起貿易戰，因為它怕連帶引起的後果，難以收拾。但是這種小鬥，對國民黨不利。民進黨開始時很緊張，但是馬上就醒過來了，馬上如何動員、如何來處理，所以民進黨說好像是手榴彈，但是撿起來卻是步槍，國民黨就死定了。

(中時新聞網)