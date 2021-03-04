大陸13屆全國人大4次會議明天將在北京人民大會堂開幕，大陸全國人大會議發言人張業遂晚間主持記者會，被問到拜登時代的中美關係，他表示，中美兩國在一些問題上存在分歧是正常的，也喊話美方盼尊重不干涉內政、和平解決爭端等國際關係基本準則。

美聯社記者晚間在記者會上提問，表示張業遂作為前中國駐美大使，如何看待拜登政府時期的中美關係？美聯社記者又指，拜登政府在對華問題上跟川普政府相比，調整了相關的表態，但是在對中國重要的一些問題上，仍然採取了強硬的態度，如何進行解讀？

張業遂說，2月11日，大陸國家習近與拜登總統通了電話，兩國元首就廣泛的議題深入交換了意見。雙方同意就中美關係和共同關心的問題保持密切聯繫。

他指出，不同的歷史文化和社會制度國家，不僅應該、而且完全可以和平共處，和平共處的關鍵是相互尊重，包括尊重彼此歷史文化傳統，尊重彼此核心利益和重大關切，尊重各自選擇的政治制度和發展道路，尊重不干涉內政、和平解決爭端等國際關係基本準則。

張業遂說，中美兩國在一些問題上存在分歧是正常的，斷供、脫鈎損人害己，衝突、對抗不符合任何一方的利益。而兩國在氣候變化、抗疫、促進世界經濟復甦和維護地區和平穩定等廣泛領域擁有重要的共同利益。

他表示，雙方共同努力，以兩國元首通話為契機，加強溝通、聚焦合作、管控分歧，推動中美關係穩定發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待。

(旺報 )