外國電視經常製作古董店裡收購舊貨的節目，很多人懷疑在這些的舊貨店裡尋找的是兒時回憶，還是真能找到古董寶貝。但真實世界中確實就有人運氣這麼好，逛個舊貨店竟然也能發財。最近又有一名美國男子發生這種奇遇，他去年在舊貨攤上買到的一個青花瓷碗，經過專家鑑定是明朝珍寶，價值頓時暴增萬倍以上。現在這個全球僅存7件的明朝青花瓷碗，本月17日將在蘇富比進行公開拍賣。雖然預估成交價會在台幣千萬左右，但專家表示，如果中國的富豪出手，成交價就難以預料，可能會再高出數十或上百倍。

據《英國廣播公司》報導，這名不願透露名字的美國男子去年在康涅狄克州的紐黑文市(New Heaven)一個舊貨攤買入這個青花瓷碗，當時成交價格是35美元(合台幣998元)，他自認惠眼獨，很快地找到專家來鑒定並估價。在拍賣行工作的中國瓷器專家安琪拉．麥卡特爾（Angela McAteer）女士對《美聯社》表示，在鑒定的當下，她和另外一位專家一眼就看出這是一件稀世寶貝，「非常、非常特別」。

兩位專家鑑定後認為，這一件青花瓷碗應是明朝永樂年間的官窯瓷器，其直徑16公分，有典型的鈷藍色花卉圖案，碗邊飾以精緻複雜的花紋，整體的形狀、繪製的風格以及青花色彩都是15世紀早期瓷器的特徵，估計價值應在30萬到50萬美元 (合台幣855萬到1426萬元)之間。專家指出，這只青花瓷碗非常罕見，目前相似的古董全球僅有7件，其似的大多保存在各國博物館中。

近年來中國古董在全球拍賣公司頻頻拍出高價，大多因為大量的中國買家加入競拍，只要他們加入，價格經常飆漲數十至數百倍。圖為即將在蘇富比拍賣的「明永樂青花花卉紋蓮子盌」。（圖／蘇富比）

報導表示，這樣的寶貝是如何流落到美國的舊貨攤上呢？真實的答案為有可能永遠是個謎，有人猜測它可能是同一戶家人代代相傳下來的物品。麥卡特爾表示，今天仍有這種事發生，找到珍寶總是讓人驚奇不已。而原本以為不存在的寶貝突然出現，更是讓古董專家們特別興奮。這件青花碗將於3月17日在紐約由蘇富比拍賣行正式拍賣。

去年英國德比郡一名建築工人因疫情封鎖而困在家中，閒來無事清理堆放雜物的車庫，竟然找到一只精美的乾隆年間彩繪瓷酒壺，最後拍賣出1574萬元的高價。(圖／MARK LABAN/HANSONS)

類似的傳奇事件雖然罕見，但也有幾個知名的案例。去年英國德比郡有一名建築工人因疫情封鎖受困在家裡，閒來無事清理堆放雜物的車庫，竟然找到一只精美的乾隆年間彩繪瓷酒壺，這個15公分的酒壺對外國人來說像是個小巧精緻的茶壺，以前的家人也一直當茶壺用。可是當他拿給當地的拍賣行估價時，拍賣行認為它有可能是中國清代乾隆皇帝的古玩，有數百年歷史，價值或可高達10萬英鎊（約合台幣404萬元）。

報導指出，拍賣行估計它至少可以拍賣到2萬到4萬英鎊之間，但如果遇到中國買家很可能會賣出更高價。結果在去年9月的拍賣中，這件酒壺起拍10萬英鎊，11分鐘內即以39萬英鎊(約合台幣1574萬元)成交，成交價是指導價的近10倍。

2019年一件清代乾隆年間茶壺，雖然壺蓋略有破損，仍在10分鐘內拍出合台幣4196萬元的高價，比最初估價高出1000倍。專家認為，極可能是中國買家出手競標才推高價格。(圖／DUKE'S AUCTIONS)

BBC指出，近幾年有幾件拍賣的中國古董震撼了全球古董拍賣界，例如2019年一件清代乾隆年間茶壺，雖然壺蓋略有破損，仍在10分鐘內拍出104萬英鎊(合台幣4196萬元)的高價，比最初估價高出1000倍；2017年也有一件中國花瓶拍出預估價格的450倍，達到85萬英鎊(合台幣3429萬元)；2013年在英國南部一座老宅拍賣傳家寶時，一支中國花瓶也拍出3倍於預期的價格，以34萬英鎊(合台幣1372萬元)成交。

近年來中國古董在全球拍賣公司頻頻拍出高價，大多因為大量的中國買家加入競拍，成交價格也愈來愈高。這些暴富的中國人對於在國際上買回中國國寶的積極性空前高漲，他們在在民族主義熱情的驅動下，誓言要讓流落海外的國寶回家，經常聽到的是「外國人搶走的，我們把它們買回來」。而且更重要的是他們的資金雄厚，且多數非常低調，甚至在官方的古物專家協助下征戰各地，形成了全球中國古董拍賣市場上最強大的一支隊伍。

(中時新聞網)