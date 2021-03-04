愛情有許多不同型態，不少女生都曾幻想過一生中會遇上一個霸道總裁式的男友，對自己呵護備至，搜狐網運勢專欄就點名3星座男生讓戀人特別有安全感，寵溺指數破表。

天蠍座：

天蠍座在愛情方面相當強勢，他們希望自己能夠居於主導地位，並將自己最好的一面展現在對方面前，此外，在冥王星的影響下，天蠍座的佔有欲十分強烈，所以他們不愛人則已，一愛驚人，他們不容許感情中有任何背叛或敷衍，當自己全心全意經營這段感情時，也要求對方能夠給出相對應的回報。

獅子座：

獅子座可說是霸道總裁式愛情的代表，身為火象星座，他們的性格更加獨立強勢，面對愛情絕對是居於主導地位，再加上太陽守護之下，獅子座難免有點自我為中心，比較獨斷、聽不見別人的意見，但是他們的愛情非常純粹，願意用自己最真誠的感情捍衛愛情。

白羊座：

白羊座對於感情表現得相當直率，他們不喜歡低調暗戀，面對心儀的對象就會主動告白，此外，在火星守護之下，白羊座在愛情中處於主導地位，拒絕透過依賴別人獲取安全感。而為了確定雙方感情是否穩定，白羊座也會積極展現自己，穩固雙方之間的愛情，行為舉止儘管相對霸道，但只要他們愛一個人，就會將所有深情奉獻給對方，生活中也比較寵溺。

(中時新聞網)