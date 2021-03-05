有綠營官員稱，過去4個月台灣鳳梨檢疫合格率達到99.7％。（資料照片）

對於台灣鳳梨出口大陸，因為發現有介殼蟲，遭到大陸暫停輸入，有綠營官員日前澄清，過去4個月台灣鳳梨合格率達到99.7％。國民黨台南市議員謝龍介則對於鳳梨通關大陸詳加說明，打臉官員稱鳳梨檢疫合格率達到99.7％的說法。

按農委會統計，2020年台灣生鮮鳳梨出口大陸，超過4萬公噸。對於大陸指台灣鳳梨驗出有害生物，綠營官員澄清，過去4個月台灣鳳梨檢疫合格率達到99.7％。

台南市議員謝龍介4日在《中廣新聞網》指出，台灣鳳梨出口大陸時驗到介殼蟲，是在去年就已經發生且通知台灣，而我方通常要求薰蒸後放行，蒸熏費用一貨櫃一萬元。但去年大陸通知不再薰蒸，因此不合格的鳳梨不是銷毀就是退運。薰蒸就是用溴化甲烷把介殼蟲殺死，跟芒果薰蒸方法並不同。

謝龍介指出，官員所說的台灣鳳梨出口大陸有99.7％合格率，實情是鳳梨在廈門通關，一個20呎貨櫃裝700箱，大約7公噸，會提供6箱供檢疫，就看這6箱，若檢疫到介殼蟲，結果就是銷毀或退運。商家大部分選擇退運，因為還可以回到台灣賣。而退運不列入合格率的計算，這就是所謂99.79％合格率的真相。

謝龍介也說，如果採取補貼的方式，那其他水果怎辦？買的鳳梨又要拿到哪裡？因此，要幫農民，還是要回歸檢疫，把介殼蟲弄乾淨。大陸已經不願意進行鳳梨薰蒸，要不要在台灣薰蒸？要不要做經過認證的包裝廠？這才是正辦。

謝龍介激動表示，若台灣刻意扭曲，不坐下來談，從中作梗，就是白目，不把農民權益擺在心中，是利用農民、鳳梨獲取政治利益，害死農民，骯髒！

(中時新聞網)