大陸一名婆婆相當疼愛媳婦，婆媳間感情相當好，後來發現媳婦的行為變得詭異，有時一天要洗5次澡，包包裡還放著內褲，很擔心她是否發生了什麼事，直到某天到媳婦房間裡關心忘了敲門，開門後竟然看到震驚一幕，得知真相後，氣得大罵兒子：「禽獸不如，畜生！」。

據《網易新聞》報導，這名婆婆的兒子從小就聽話，很疼愛這個孩子，連娶回家門的媳婦也讓她很滿意，全家人住在一起相當幸福美滿，可是最近發現媳婦的行為有些怪異「恨不得一天洗5次澡，包包裡還放著內褲」。

婆婆很擔心媳婦的情況，向兒子詢問也都避而不答，某天趁兒子不在家，打算主動去關心媳婦，沒想到進入媳婦房間時忘記敲門，進入房內竟然看到媳婦正拿藥擦私密處擦，原先以為媳婦是染上婦女病，準備上前開導，此時媳婦卻突然嚎啕大哭，說出真相，原來是兒子在外拈花惹草，不小心染上了性病，還傳染給她，目前正在配合治療，必須勤洗澡、換內褲，希望趕快康復。

婆婆得知真相後心疼不已，問媳婦為何不早說，媳婦解釋，她很愛老公，也答應過他不向外人說起此事，怕壞了他的名聲。婆婆聽更加心疼，立刻抱住媳婦安慰，更氣得痛罵兒子禽獸不如、畜生，最後也不知道該如何是好，只能上網求助。

不少人看了紛紛留言「如果您真有把媳婦當女兒看，就支持她離婚」、「自己的兒子沒教好，怪誰呢」、「都得病了還不離婚，沒準還有下次呢」。

(中時新聞網)