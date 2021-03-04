頭條開講

大陸暫停台灣鳳梨進口，蔡政府呼籲國人吃鳳梨挺農民，並成立「農產品國家隊」，協助拓展國外市場。雲林菜農林佳新表示，出了事就成立國家隊，那北農外面有高麗菜、包心白菜、茼蒿、菠菜等蔬菜都在滯銷。若吃能解決農業問題，他就陪著吃。

林佳新在中天政論節目《頭條開講》中坦言，他為什麼痛恨農委會主委陳吉仲，就是因為他永遠不解決農業問題，只想解決政治問題。

林佳新表示，每個國家農業上的確會出現補貼、補助的狀況，台灣尤為鮮明。台灣曾經以農養工、商，對農業其實是不重視的，但在大環境之下，補助要到什麼地方，應該要做市場調查；還有農民高端設備也要提升，本身才會成為「強農」、「大農」。但如今農委會在做的，反而便宜了國外這些消費者，只是在補貼大型廠商和所謂的國外業者，這叫圖利他國國民，而不是圖利台灣這些農民。

林佳新指出，這些年來，出了事就成立國家隊、出現問題就補助，如果這些能解決，也不用副總統賴清德講一句「全民1年吃兩顆」，林佳新舉例說，像自己女兒若只有2歲或3歲，那要叫她吃幾顆？吃若能解決問題，北農不會這麼多菜車在外面排隊。請蔡政府都去解決，明天開始，全國國民高麗菜吃人吃兩顆、包心白菜每人吃兩顆、茼蒿每人吃兩斤、菠菜每人吃兩斤，這些都在滯銷，大家一起吃；若吃真能解決農業問題，他就陪著吃。

(中時新聞網)