《產經新聞》、「日本放送協會」（NHK）等日本媒體4日報導，美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀，預計將於3月中訪問日本，應會同時舉行美日外交、國防「2+2」會談。這也是美國總統拜登上任後，首次派出內閣成員訪日。

根據報導，美、日政府已就布林肯和奧斯汀的訪日行程展開協商，日期可能落在3月15至17日，屆時2人應會與日本外務大臣茂木敏充和防衛大臣岸信夫會面，舉行外交、國防「2+2」會談。「日本放送協會」指出，雙方應會再度確認「自由開放的印度太平洋」戰略，並討論中國大陸實施《海警法》後的東海情勢、北韓彈道飛彈和大規模毀滅性武器威脅、新冠肺炎（COVID-19）疫情、氣候變遷、緬甸緊張局勢等議題。

這將是美國總統拜登和日本首相菅義偉上任後的首次外交、國防「2+2」會談，上1次會談於2019年4月在美國華盛頓舉行。「共同社」指出，菅義偉和茂木敏充已在先前的電話會談中，分別向拜登和布林肯表達日方訪美的意願，不過由於拜登政府採取較嚴格的防疫政策，外國政要訪問相對麻煩，最後改由美方先行訪日。

《產經新聞》報導，拜登3日在任內首份國安戰略指南中提到，由於中國大陸和俄羅斯已對美國及其盟友的國家利益構成威脅，希望與日本、南韓、澳洲與北大西洋公約組織（NATO）加強合作，但內容卻未提及北韓非核化的相關對策，讓日本感到不安。

(中時新聞網)