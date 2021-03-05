A2β酪蛋白配方奶在國際間形成一股潮流！原因是A2β酪蛋白除了源於珍稀的A2乳牛，同時可幫助寶寶調整敏感體質，因此A2b酪蛋白配方奶是國外許多腸胃道敏感寶寶的最佳配方奶選擇。

本文邀請林口長庚兒童胃腸肝膽科趙舜卿醫師，詳細說明何謂A2β酪蛋白？為何A2β酪蛋白配方奶較能不刺激寶寶的腸胃道？並解析A2b酪蛋白珍貴的原因，以及對寶寶有何幫助。

▲新一代A2b酪蛋白配方奶成分較溫和，針對腸胃較敏感的寶寶，營養較容易消化吸收，能幫助寶寶調整敏感體質，是許多媽媽的新配方奶選擇。

寶寶健康快樂地成長是所有爸媽心中最大的期待，然而有些寶寶因器官尚未發育完全，導致體質較為柔弱敏感。常伴隨身體及腸胃不適的症狀，例如皮膚泛紅起疹子、吐奶、腸絞痛及便秘、腹瀉等問題，而這些症狀可能是由配方奶粉中的蛋白質所引起的。

●配方奶中的蛋白質讓寶寶腸胃不適應？試試A2β酪蛋白配方奶

趙舜卿醫師表示，近年來國外針對寶寶腸胃敏感不適應的情形，提出了一項新選擇：A2β酪蛋白配方奶。

A2β酪蛋白源於A2純種牛乳蛋白，是一種天然溫和的蛋白質，其蛋白質鏈不需經由人為加工，因此在消化A2b酪蛋白配方奶過程中，產生的BCM-9也就不會引起胃腸不適。

▲A2b酪蛋白配方奶中的A2b酪蛋白，在消化的過程中較不會刺激腸胃，讓寶寶較易消化吸收。

根據研究顯示¹，A2純種乳牛生產的牛乳所含的A2β酪蛋白，在消化的過程中較不會產生刺激性蛋白，因此製成的A2b酪蛋白（A2 beta酪蛋白）配方奶較不刺激敏感寶寶的腸胃、引起不適。

但因純正A2b酪蛋白非常珍稀，A2b酪蛋白成長配方的取得實屬不易。

●A2β酪蛋白奶嚴格篩選自A2純種乳牛，而純正的A2乳牛僅有30%

最初的鮮乳種類中，只有含A2β酪蛋白（A2 beta酪蛋白）的A2牛奶一種，5,000多年前時因基因突變，部分乳牛所產的牛乳開始含其他的 β-酪蛋白。

飼養及甄選一頭A2純種乳牛需耗時8年之長，而目前純正的A2乳牛僅有30%。A2純種乳牛必須經過嚴格DNA基因檢測，以確保嚴選A2b酪蛋白奶的乳源來自百分百A2純種乳牛，因此每一滴A2b酪蛋白配方奶都極為珍貴。

▲由於A2b酪蛋白配方奶的鮮乳乳原來自原始純正的A2乳牛，其中A2b酪蛋白經過嚴格檢測格外珍稀，適合腸胃敏感的寶寶消化吸收。

●A2β酪蛋白溫和不刺激 研究²：明顯緩解寶寶不適反應！

根據研究¹指出：若是有無法消化乳醣導致脹氣或腹瀉，即有乳糖不耐的症狀，通常使用A2b酪蛋白配方奶可看到症狀減輕。由此可得A2b酪蛋白配方奶更適合敏感寶寶。

另有研究²說明：當嬰幼兒攝取A2β酪蛋白配方奶時，7天可明顯減輕腸胃不適的症狀如：脹氣、腹痛及排便等問題。此外，A2b酪蛋白配方奶相較一般奶粉口感較好，因此近99%以上的的嬰幼兒喜歡喝A2b酪蛋白配方奶。¹

●敏感寶寶也可以專注學習不中斷，補充腦發展營養是關鍵

許多家長因為敏感寶寶容易產生的腸胃不適症狀，擔心影響寶寶的作息使專注力下降，造成寶寶學習的過程可能經常是斷斷續續的。不過，除了給寶寶溫和好吸收的A2β酪蛋白配方奶，還有什麼營養是可以幫助寶寶的專注與學習能力呢？

趙舜卿醫師提醒，若希望把握嬰幼兒學習力發展的黃金時期， 3歲前提供寶寶關鍵營養相當重要，可在腦部建立高效率連接，包括支持細胞結構、參與訊息傳遞和維持腦部連結。影響神經傳導物質功能的營養素有：蛋白質、鐵、鋅；而影響腦部結構的營養則有：碘、鋅、銅。

此外，神經鞘磷脂（Sphingomyelin）是推動嬰兒腦發展的重要成分，影響著日後嬰幼兒的認知發展，可加速寶寶大腦傳遞訊息時的專注力與學習力，家長不可輕忽！

延伸閱讀：

▲A2β酪蛋白配方奶中，除了本身的A2b酪蛋白（A2 beta酪蛋白）可減輕敏感寶寶消化的不適，另外神經鞘磷脂也是有助促進寶寶腦發展的重要成分。

總結上述趙舜卿醫師的建議，可知A2β酪蛋白配方奶適合敏感寶寶的理由，是因為A2b酪蛋白不產生刺激蛋白的溫和特質，讓它成為敏感寶寶的最佳選擇。

除此之外，多留意A2β酪蛋白配方奶的成份，可進一步提供寶寶腦發展所需的營養，讓敏感寶寶健康成長、專注學習。

Reference:

1 Z. Cheng et al. Parental beliefs about child feeding practices and growing up milk in China: a qualitative study. The 7th International Conference on Nutrition and Growth 2020

2 Meng Y et al., Abstract 245. Approved at Nutrition and Growth Conference, 26-28 March 2020.

趙舜卿醫師

趙舜卿醫師簡歷

現職

• 林口長庚醫院兒童胃腸肝膽科主治醫師

• 林口長庚醫院學術組副教授

• 台灣小兒消化專科醫師指導醫師

(中時新聞網)