A2β酪蛋白配方奶在國際間形成一股潮流!原因是A2β酪蛋白除了源於珍稀的A2乳牛,同時可幫助寶寶調整敏感體質,因此A2b酪蛋白配方奶是國外許多腸胃道敏感寶寶的最佳配方奶選擇。

本文邀請林口長庚兒童胃腸肝膽科趙舜卿醫師,詳細說明何謂A2β酪蛋白?為何A2β酪蛋白配方奶較能不刺激寶寶的腸胃道?並解析A2b酪蛋白珍貴的原因,以及對寶寶有何幫助。

▲新一代A2b酪蛋白配方奶成分較溫和,針對腸胃較敏感的寶寶,營養較容易消化吸收,能幫助寶寶調整敏感體質,是許多媽媽的新配方奶選擇。

寶寶健康快樂地成長是所有爸媽心中最大的期待,然而有些寶寶因器官尚未發育完全,導致體質較為柔弱敏感。常伴隨身體及腸胃不適的症狀,例如皮膚泛紅起疹子、吐奶、腸絞痛及便秘、腹瀉等問題,而這些症狀可能是由配方奶粉中的蛋白質所引起的。

●配方奶中的蛋白質讓寶寶腸胃不適應?試試A2β酪蛋白配方奶

趙舜卿醫師表示,近年來國外針對寶寶腸胃敏感不適應的情形,提出了一項新選擇:A2β酪蛋白配方奶。

A2β酪蛋白源於A2純種牛乳蛋白,是一種天然溫和的蛋白質,其蛋白質鏈不需經由人為加工,因此在消化A2b酪蛋白配方奶過程中,產生的BCM-9也就不會引起胃腸不適。

▲A2b酪蛋白配方奶中的A2b酪蛋白,在消化的過程中較不會刺激腸胃,讓寶寶較易消化吸收。

根據研究顯示¹,A2純種乳牛生產的牛乳所含的A2β酪蛋白,在消化的過程中較不會產生刺激性蛋白,因此製成的A2b酪蛋白(A2 beta酪蛋白)配方奶較不刺激敏感寶寶的腸胃、引起不適。

但因純正A2b酪蛋白非常珍稀,A2b酪蛋白成長配方的取得實屬不易。

●A2β酪蛋白奶嚴格篩選自A2純種乳牛,而純正的A2乳牛僅有30%

最初的鮮乳種類中,只有含A2β酪蛋白(A2 beta酪蛋白)的A2牛奶一種,5,000多年前時因基因突變,部分乳牛所產的牛乳開始含其他的 β-酪蛋白。

飼養及甄選一頭A2純種乳牛需耗時8年之長,而目前純正的A2乳牛僅有30%。A2純種乳牛必須經過嚴格DNA基因檢測,以確保嚴選A2b酪蛋白奶的乳源來自百分百A2純種乳牛,因此每一滴A2b酪蛋白配方奶都極為珍貴。

▲由於A2b酪蛋白配方奶的鮮乳乳原來自原始純正的A2乳牛,其中A2b酪蛋白經過嚴格檢測格外珍稀,適合腸胃敏感的寶寶消化吸收。

●A2β酪蛋白溫和不刺激 研究²:明顯緩解寶寶不適反應!

根據研究¹指出:若是有無法消化乳醣導致脹氣或腹瀉,即有乳糖不耐的症狀,通常使用A2b酪蛋白配方奶可看到症狀減輕。由此可得A2b酪蛋白配方奶更適合敏感寶寶。

另有研究²說明:當嬰幼兒攝取A2β酪蛋白配方奶時,7天可明顯減輕腸胃不適的症狀如:脹氣、腹痛及排便等問題。此外,A2b酪蛋白配方奶相較一般奶粉口感較好,因此近99%以上的的嬰幼兒喜歡喝A2b酪蛋白配方奶。¹

●敏感寶寶也可以專注學習不中斷,補充腦發展營養是關鍵

許多家長因為敏感寶寶容易產生的腸胃不適症狀,擔心影響寶寶的作息使專注力下降,造成寶寶學習的過程可能經常是斷斷續續的。不過,除了給寶寶溫和好吸收的A2β酪蛋白配方奶,還有什麼營養是可以幫助寶寶的專注與學習能力呢?

趙舜卿醫師提醒,若希望把握嬰幼兒學習力發展的黃金時期, 3歲前提供寶寶關鍵營養相當重要,可在腦部建立高效率連接,包括支持細胞結構、參與訊息傳遞和維持腦部連結。影響神經傳導物質功能的營養素有:蛋白質、鐵、鋅;而影響腦部結構的營養則有:碘、鋅、銅。

此外,神經鞘磷脂(Sphingomyelin)是推動嬰兒腦發展的重要成分,影響著日後嬰幼兒的認知發展,可加速寶寶大腦傳遞訊息時的專注力與學習力,家長不可輕忽!

▲A2β酪蛋白配方奶中,除了本身的A2b酪蛋白(A2 beta酪蛋白)可減輕敏感寶寶消化的不適,另外神經鞘磷脂也是有助促進寶寶腦發展的重要成分。

總結上述趙舜卿醫師的建議,可知A2β酪蛋白配方奶適合敏感寶寶的理由,是因為A2b酪蛋白不產生刺激蛋白的溫和特質,讓它成為敏感寶寶的最佳選擇。

除此之外,多留意A2β酪蛋白配方奶的成份,可進一步提供寶寶腦發展所需的營養,讓敏感寶寶健康成長、專注學習。

Reference:

1 Z. Cheng et al. Parental beliefs about child feeding practices and growing up milk in China: a qualitative study. The 7th International Conference on Nutrition and Growth 2020

2 Meng Y et al., Abstract 245. Approved at Nutrition and Growth Conference, 26-28 March 2020.

趙舜卿醫師

趙舜卿醫師簡歷

現職

• 林口長庚醫院兒童胃腸肝膽科主治醫師

• 林口長庚醫院學術組副教授

• 台灣小兒消化專科醫師指導醫師

